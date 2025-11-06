Lựa chọn của Phương Oanh

Trong tập 39 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh trong vai Mỹ Anh đã khiến mạng xã hội bùng nổ với màn diễn được khán giả ví như "lên đồng". Trong tập phim này, nhân vật Mỹ Anh phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa chồng mình và Linh (Lan Phương thủ vai). Dù tổn thương và sụp đổ, cô vẫn giữ sự điềm tĩnh để đối mặt với người thứ ba. Không chọn cách đánh ghen ồn ào, Mỹ Anh đáp trả bằng lời lẽ sắc bén, văn minh của một người phụ nữ có học - nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

Với diễn xuất nhập tâm đến từng ánh mắt và cử chỉ, Phương Oanh trở thành điểm sáng của cả tập phim. Màn chỉnh đốn tiểu tam vừa thuyết phục vừa hả hê, khiến khán giả không ngớt lời khen trên mạng xã hội và các diễn đàn phim ảnh.

Không chỉ ghi điểm nhờ diễn xuất nội tâm và giọng thoại đầy sức nặng, Phương Oanh còn chinh phục khán giả bởi diện mạo chỉn chu, thần thái sắc lạnh đầy bản lĩnh. Trong phân cảnh đối chất gây sốt, nữ diễn viên xuất hiện với kiểu tóc gọn gàng, chỉn chu từ đầu đến cuối. Đặc biệt, phong cách thời trang của Phương Oanh trong cảnh này cũng nhận được cơn mưa lời khen. Trái ngược với tiểu tam diện sơ mi hồng ngọt ngào, Phương Oanh lại xuất hiện trong bộ vest màu be nhã nhặn, vừa thanh lịch vừa toát lên khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ làm chủ tình huống.

Set đồ công sở tối giản nhưng sang trọng nhanh chóng được hội chị em rần rần xin info. Nhiều khán giả nhận xét, chính trang phục tinh tế đã góp phần tôn lên phong thái tự tin và bản lĩnh của Phương Oanh trong phân cảnh cao trào.

Phương Oanh áp đảo tiểu tam từ thần thái, giọng nói cho đến trang phục

Phương Oanh khéo chọn vest ngắn tay phối cùng quần suông đồng màu, bên trong là áo ôm tông trung tính giúp tổng thể trở nên hài hòa. Không chỉ là set đồ "thắng toàn tập" khi đối chất tiểu tam, trang phục này còn được đánh giá cao bởi tính ứng dụng cao trong đời thường.

Công thức vest ngắn tay và quần suông giúp tổng thể thanh lịch, gọn gàng, rất hợp với môi trường công sở. Nếu yêu thích phong cách của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, chị em có thể đầu tư ngay một bộ vest tương tự. Chỉ cần mix thêm áo ôm sáng màu và phụ kiện tối giản là đã có outfit tinh tế và tôn dáng để mặc đi làm thậm chí là đi chơi, dạo phố.

Gợi ý mua sắm



