Miss Universe sắp có "biến căng", một thông điệp đầy ẩn ý đã được truyền đi!

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) là đấu trường sắc đẹp danh giá nhất thế giới. Tuy nhiên, cuộc thi năm nay hiện chìm trong khủng hoảng chưa từng có với cảnh đấu đá nội bộ, ồn ào và chỉ trích nhau không khác gì cái chợ giữa đơn vị đăng cai Miss Universe Thái Lan (MUT) có trưởng ban tổ chức là ông Nawat và Miss Universe (MUO). Đến chiều 5/11, trong họp báo khởi động cuộc thi, ông Nawat đã khóc nức nở trước truyền thông. Sau đó, ông có màn đứng trên sân khấu cúi người gửi lời xin lỗi đến 120 thí sinh về những ồn ào vừa qua.

Tuy nhiên, theo tờ Today Line, mâu thuẫn giữa ông Nawat và tổ chức Miss Universe dường như vẫn chưa khép lại. Sáng nay (6/11), ông Nawat tiếp tục gây xôn xao khi đăng tải 1 thông điệp đen tối. Theo đó, ông Nawat đã đăng tải story trên nền đen với nội dung: "Tự do ngôn luận rất quan trọng, nhưng nếu lời nói ra chỉ toàn điều dối trá thì đó không thể gọi là tự do ngôn luận được". Động thái của ông Nawat cho thấy sự đối đầu trong nội bộ ban tổ chức Miss Universe 2025 vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Nhiều người cho rằng bài đăng của ông Nawat đang nhắm đến ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe. Với tính cách không ngại va chạm của Nawat, cư dân mạng cho rằng ông đang lên kế hoạch phơi bày mặt trái của Miss Universe ở cuộc thi năm nay.

Ông Nawat khóc như mưa trước truyền thông...

... cúi đầu xin lỗi 120 thí sinh trên sân khấu tại sự kiện khởi động cuộc thi vào 5/11

Đến sáng nay, ông tiếp tục gây xôn xao khi đăng tải thông điệp ẩn ý trên nền đen. Động thái của ông Nawat được cho là nhắm đến ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe

Trước đó, ông Nawat cho biết có nhiều vấn đề trong khâu tổ chức năm nay khiến ông chưa hài lòng. Trong đó, có nhiều thí sinh từ chối yêu cầu quay chụp trả tài trợ của ông. Không chỉ vậy, đội ngũ Hoa hậu Hoàn vũ còn nhận quảng cáo bất hợp pháp các trang web sòng bạc trực tuyến.

Theo ông Nawat, việc làm của Miss Universe vi phạm pháp luật Thái Lan, gây tổn hại hình ảnh quốc gia chủ nhà và làm giảm giá trị của phụ nữ. Việc ông nhờ cảnh sát can thiệp chỉ là đang cố gắng bảo vệ phẩm giá, giúp các thí sinh không bị lợi dụng để quảng cáo cho các hoạt động bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Ông Nawat cho biết bản thân bỏ ra 70 triệu bath (hơn 56,8 tỷ đồng) để tổ chức cuộc thi ở Thái Lan, nhưng cuối cùng bị đối xử thiếu tôn trọng và nhận chỉ trích khắp nơi.

Trong họp báo, ông Nawat cũng khẳng định Raul Rocha không thể hạn chế quyền lực của ông vì tổ chức Miss Grand International đang nắm quyền đăng cai chính thức cuộc thi năm nay. Trước đó chủ cuộc thi Miss Universe đã tuyên bố hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn.

Miss Universe 2025 hỗn loạn vì sự bất đồng giữa Miss Universe (MUO) và đơn vị đăng cai Miss Universe Thái Lan (MUT)

Căng thẳng của Miss Universe 2025 bắt nguồn từ việc Miss Universe (MUO) phát cảnh báo đến khán giả rằng một số cá nhân sử dụng thương hiệu cuộc thi để tổ chức sự kiện trái phép không được ủy quyền, trong đó có cuộc bình chọn "Top 10 Ăn tối và Talkshow Đặc Biệt" với ông Nawat.

Sau đó, cảnh sát Thái Lan vào cuộc khi phát hiện một nhà tài trợ thuộc Miss Universe tự ý thực hiện hoạt động quảng bá casino chưa được cấp phép. Căng thẳng tiếp tục leo thang vào chiều 4/11 khi buổi lễ trao sash biến thành cuộc xung đột, la ó giữa ông Nawat và các thí sinh khiến ai xem livestream cũng bàng hoàng. Khán giả đánh giá Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang là mùa giải tệ nhất trong lịch sử cuộc thi.

