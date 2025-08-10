Luật sư phân tích vụ người phụ nữ bị hành hung ở sảnh chung cư Hà Nội dưới góc nhìn pháp lý

Ngày 9/8, Công an phường Phương Liệt, Hà Nội cho biết đã triệu tập Đ.C.T (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt) để điều tra về hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư.

Cụ thể; đoạn clip thể hiện qua camera giám sát sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội, quay lại cảnh một người đàn ông xăm trổ vỗ vai một người phụ nữ mặc áo đen. Sau đó người phụ nữ quay lại giải thích thì bị người đàn ông liên tục đánh, tát vào mặt và đầu.

Chưa dừng lại ở đó, khi lùi lại và né tránh, nạn nhân tiếp tục bị người đàn ông xăm trổ lao lên hành hung. Đáng chú ý, thời điểm đó có một phụ nữ đeo kính đi tới nhưng không can ngăn mà chỉ đứng nhìn người đàn ông hành hung nạn nhân mặc áo đen.

Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn. Càng đáng nói hơn, tất cả sự việc được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ có mặt tại hiện trường.

Ảnh chụp lại từ clip an ninh tòa nhà

Trao đổi với PV, TS. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, nội dung thể hiện qua clip cho thấy người đàn ông xăm trổ hành hung người phụ nữ ở sảnh hành lang tòa nhà chung cư rất tàn nhẫn, thể hiện bản tính côn đồ và ý thức coi thường pháp luật, khiến dư luận xã hội bức xúc phẫn nộ.

Theo luật sư Cường, việc cơ quan chức năng và cuộc xác minh làm rõ và tạm giữ hình sự đối với người đàn ông này là có căn cứ, nếu người phụ nữ có thương tích, dù tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi có tính chất côn đồ như vậy thì hoàn toàn có thể khởi tố để xử lý hình sự người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân. Hành vi cố ý xâm phạm trái pháp luật đến thân thể, đến sức khỏe của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi đánh người, đặc biệt là đánh người nơi công cộng là hành vi nguy hiểm và rất đáng lên án, là đàn ông lại còn đánh phụ nữ một cách tàn nhẫn như vậy trước mặt trẻ em ở sảnh cầu thang tòa nhà chung cư là không thể chấp nhận được vì bất kỳ lý do gì.

"Hành vi đánh người như vậy là trái pháp luật, rất đáng lên án và cần phải bị xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Người đàn ông đã bị triệu tập

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường phân tích, hành vi của người đàn ông trong clip là hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, hành vi thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, ý thức coi thường pháp luật.

Diễn biến sự việc như vậy thì cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tạm giữ hình sự để xác minh làm rõ danh tính của người đàn ông này, làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả đã xảy ra đối với nạn nhân để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Một người đã thành niên và đầu óc nhận thức bình thường thì hoàn toàn nhận thức được rằng, dùng tay chân đấm đá vào mặt, vào người người khác hoàn toàn có thể gây ra thương tích. Với sức vóc của người đàn ông trưởng thành mà liên tục đấm đá đánh vào mặt, vào đầu của người phụ nữ như vậy, thì hoàn toàn có thể gây ra thương tích cho nạn nhân.

Nếu nhận thức được hành vi của mình có thể gây ra thương tích cho người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi gây thương tích và mong muốn hậu quả thương tích cho nạn nhân xảy ra, thì đây là hành vi cố ý gây thương tích, là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Pháp luật quy định hành vi cố ý gây thương tích vì lý do nhỏ nhặt sẽ được xác định là hành vi có tính chất côn đồ, theo đó dù thương tích dưới 11% mà người bị hại đề nghị xử lý thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố người có hành vi côn đồ về tội cố ý gây thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật".

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân. Trường hợp thương tích của nạn nhân dưới 11% và có yêu cầu xử lý hình sự người đàn ông này thì người này sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 BLHS, với chế tài là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm do hành vi được xác định là có tính chất côn đồ.

Còn trường hợp thương tích của nạn nhân từ 11% đến dưới 30% hoặc có một trong các trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự thì hình phạt là từ 02 năm đến 06 năm tù theo khoản 2, Điều 134 Blhs.

Một người phụ nữ đứng ở hiện trường nhưng không có thái độ can ngăn

Người chứng kiến có liên quan?

Diễn biến hành vi của người đàn ông này cho thấy tại thời điểm thực hiện hành vi đánh người, người đàn ông này gần như mất kiểm soát về cảm xúc nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân là do yếu tố bệnh lý hay do ý thức coi thường pháp luật để có đường lối xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông thường thì một người bình thường sẽ ít khi có hành vi côn đồ phải thô lỗ với phụ nữ nơi như vậy. Bởi vậy nếu do yếu tố bệnh lý thì sẽ cần can thiệp bởi y tế phải còn nếu do ý thức coi thường pháp luật mà đánh người thì sẽ có chế tài nghiêm khắc.

Một điều không đáng chú ý trong vụ việc này là trên hiện trường xuất hiện người phụ nữ mặc bộ váy màu đen, chứng kiến từ đầu sự việc nhưng hoàn toàn không có bất kỳ hành vi can ngăn nào.

Thái độ và hành vi của người phụ nữ chứng kiến sự việc cho thấy sự vô cảm, thậm chí có thể còn là cùng ý chí thực hiện hành vi gây tổn hại đến sức khỏe cho nạn nhân. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính và nhận thức của người phụ nữ này về sự việc để xác định người này có cùng ý chí thực hiện hành vi cố ý gây thương tích đối với nạn nhân hay không, có hành vi nào xúi giục hay giúp đối tượng thực hiện hành vi đánh người hay không, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không chứng minh được là phụ nữ này là đồng phạm cố ý gây thương tích cho nạn nhân, thì hành vi của người này cũng đáng lên án vì sự vô cảm, thiếu tình người khi không can ngăn hỗ trợ kịp thời với người phụ nữ đang trong tình huống nguy hiểm.

"Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người về hành vi ứng xử, cách thức xử lý các tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống. Nếu chỉ vì ý thức coi thường pháp luật, đề cao giá trị quyền lợi của bản thân mà xem nhẹ lợi ích, tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác thì rất dễ thực hiện hành vi nguy hiểm và phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc", luật sư Cường chia sẻ.