Luật sư tập sự hóa founder startup AI 5 tỷ USD: Hành trình khởi nghiệp của chàng trai từ chính những giờ làm việc kiệt sức

16-09-2025 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

Đây là sự bứt phá hiếm có trong một ngành vốn nổi tiếng bảo thủ và chậm đổi mới.

Winston Weinberg từng là một luật sư tập sự vô danh, ngày ngày chìm trong những đống hồ sơ pháp lý nặng nề và đơn điệu. Thế nhưng hôm nay, cái tên ấy lại gắn liền với một trong những startup trí tuệ nhân tạo pháp lý được định giá tới 5 tỷ USD – minh chứng cho sự bứt phá hiếm có trong một ngành vốn nổi tiếng bảo thủ và chậm đổi mới.

Ý tưởng khởi nghiệp của Weinberg nảy sinh từ chính những giờ làm việc đến kiệt sức tại văn phòng luật. Anh tin rằng luật sư không nên dành phần lớn thời gian để rà soát hợp đồng, sàng lọc án lệ hay soạn những bản tóm tắt lặp đi lặp lại, mà cần tập trung vào tư duy chiến lược. Công ty anh sáng lập phát triển một nền tảng AI được huấn luyện trên kho dữ liệu pháp lý khổng lồ, có thể tự động hóa những công việc nặng nhọc nhất trong nghề. Kết quả, theo lời Weinberg, là năng suất của luật sư tăng “nhiều lần” và chi phí cho khách hàng được cắt giảm đáng kể.

Các hãng luật lớn và bộ phận pháp chế của nhiều tập đoàn quốc tế nhanh chóng bị thuyết phục. Chỉ trong vài năm, startup này đã thu hút vốn từ những quỹ đầu tư hàng đầu và bứt phá lên mức định giá 5 tỷ USD. Với nhiều nhà quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành dịch vụ pháp lý toàn cầu.

Nhưng cùng với sự ngưỡng mộ, hoài nghi cũng xuất hiện. Không ít chuyên gia nhận định sản phẩm của Weinberg chỉ là một biến thể của ChatGPT, được “đóng gói” trong bộ áo pháp lý để thu hút nhà đầu tư. Họ đặt câu hỏi: liệu đây có phải là đột phá thực sự, hay chỉ là bong bóng trong cơn sốt AI? Những lo ngại về tính chính xác của dữ liệu, khả năng bảo mật thông tin khách hàng và nguy cơ lệ thuộc quá mức vào máy móc tiếp tục làm nóng các diễn đàn chuyên môn.

Weinberg bác bỏ những so sánh giản lược ấy. Anh khẳng định công nghệ của mình không đơn thuần là một chatbot, mà là một hệ thống được tinh chỉnh sát với nhu cầu của ngành, tích hợp sâu vào quy trình công việc và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe. “Đây không phải công cụ để thử nghiệm, mà là nền tảng có thể thay đổi cách hành nghề của cả một thế hệ luật sư,” anh nói trong cuộc trò chuyện với Financial Times.

Câu chuyện của Winston Weinberg phản ánh rõ làn sóng khởi nghiệp AI đang lan rộng toàn cầu: những người trẻ rời bỏ nghề nghiệp ổn định để đặt cược vào công nghệ mới. Thành công của anh thổi bùng kỳ vọng rằng AI có thể thay đổi một trong những ngành nghề cổ điển nhất.

Thế nhưng, cũng như các cơn sốt công nghệ trước đây, từ thương mại điện tử đến fintech, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: đây sẽ là cuộc cách mạng bền vững, hay chỉ là một đợt sóng đầu tư nóng bỏng rồi chóng qua? Dù câu trả lời ra sao, Winston Weinberg đã kịp ghi tên mình vào bản đồ công nghệ thế giới – từ một tập sự luật sư mờ nhạt trở thành gương mặt tiên phong cho tham vọng tái định hình ngành luật bằng trí tuệ nhân tạo.

Theo: Financial Times﻿

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

