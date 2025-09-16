Mỹ sẽ sử dụng 100 tỷ tiền thu thuế từ các nước thế nào?

Séc hoàn thuế: Chia đều cho người dân

Bất kỳ khoản doanh thu nào mà chính phủ thu được, thông qua các loại thuế thông thường hoặc thuế quan, đều được đưa vào một quỹ chung do Bộ Tài chính quản lý. Bộ Tài chính gọi quỹ này là "sổ séc của nước Mỹ", vì nó được sử dụng để thanh toán các hóa đơn của chính phủ, chẳng hạn như phân phối tiền hoàn thuế.

Giống như bất kỳ người Mỹ nào, chính phủ phải trả lãi cho các khoản vay của mình. Chính phủ càng vay nhiều, càng phải trả nhiều lãi, đây lại là một khoản chi phí khác mà chính phủ phải trả mà không được sử dụng cho các khoản đầu tư vì lợi ích công cộng, chẳng hạn như cải thiện đường cao tốc.

Mặc dù doanh thu thuế quan không đủ để xóa bỏ khoản thâm hụt ngân sách 1,3 nghìn tỷ đô la mà chính phủ đang phải gánh chịu trong năm tài chính hiện tại, nhưng việc thu thuế quan đã khiến con số đó giảm xuống. Điều đó có nghĩa là chính phủ không cần phải vay nhiều tiền.

Nếu Quốc hội ủng hộ ý tưởng của ông Trump về việc phân phối lại doanh thu thuế quan cho người Mỹ dưới hình thức "séc hoàn thuế", mà Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Josh Hawley đã trình dự luật, điều đó sẽ khiến thâm hụt ngân sách gia tăng, Ernie Tedeschi, giám đốc kinh tế tại Phòng nghiên cứu Budget Lab, Đại học Yale và là cựu chuyên gia kinh tế tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Biden, cho biết.

Đồng thời, điều này có thể khiến lạm phát tăng vọt, ông nói thêm.

Chính phủ phải hoàn trả lại?

Một số công ty và tiểu bang đã phản đối việc Tổng thống Trump sử dụng luật khẩn cấp để áp đặt thuế đối với từng quốc gia. Theo Bộ Tư pháp, nếu thuế quan bị phán quyết là bất hợp pháp, các nhà nhập khẩu sẽ được hoàn tiền và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới có thể sẽ xử lý việc này thông qua các thủ tục hành chính tiêu chuẩn.

Là một phần của vụ kiện, các công ty đã yêu cầu chính phủ liên bang hoàn trả cho họ khoản thuế quan mà họ đã trả.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thuế suất đối với một loạt sản phẩm và quốc gia theo hai luật thương mại khác nhau. Tổng thống đã dựa vào một điều khoản của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 để tăng thuế đối với ô tô, phụ tùng ô tô, thép, nhôm và đồng, những mặt hàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ kiện hiện tại. Tuy nhiên, mức thuế quan "cơ sở" 10% và các khoản thuế khác đối với Trung Quốc, Canada, Mexico và gần đây nhất là Brazil có thể bị bãi bỏ nếu các thẩm phán đồng ý với lập luận rằng luật khẩn cấp năm 1977 mà ông Trump viện dẫn không trao cho ông quyền áp đặt thuế quan - hoặc thâm hụt thương mại, khủng hoảng fentanyl và các tình huống khác mà ông đã viện dẫn không cấu thành tình trạng khẩn cấp thực sự.

Nhiều chuyên gia lo ngại về tình hình lạm phát. Ảnh: Getty

"Một lượng lớn thuế quan đã được thu theo, luật khẩn cấp, đối với Mexico, Canada, Trung Quốc, các mặt hàng liên quan đến fentanyl cũng như thông qua mức thuế 10% của Trump đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới", Jennifer Hillman, giáo sư tại Trường Luật Georgetown, từng là thẩm phán tại Cơ quan Phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới, cho biết.

Câu hỏi thực sự là: để lấy lại được số tiền đó, các doanh nghiệp sẽ khó khăn đến mức nào để, ông Hillman nói thêm.

Bên cạnh đó, việc hoàn trả thuế quan cho các nhà nhập khẩu cũng sẽ không giải quyết được những tác động kinh tế rộng lớn hơn của mức thuế cao hơn, bao gồm cả đối với người tiêu dùng.

Trái ngược với tuyên bố từ Nhà Trắng rằng các quốc gia khác đang trả thuế, khoản phí này thực tế do các công ty hoặc cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài chi trả, một chi phí thường được chuyển sang người tiêu dùng dưới hình thức giá cả tăng cao - làm tăng lạm phát.