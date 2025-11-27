Lực lượng Công an xã ở TP Hà Nội được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/người/tháng

Ngày 27-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội.



Toàn cảnh HĐND TP Hà Nội sáng ngày 27-11

Theo nghị quyết được thông qua, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội với mức: 4.960.000 đồng/người/tháng (11.164 cán bộ chiến sĩ). Tổng kinh phí dự kiến: 664,48 tỉ đồng/năm (trong đó: 8.490 cán bộ, chiến sĩ đang được hỗ trợ mức 1.8 triệu đồng/người/tháng; tăng thêm 481,1 tỉ đồng/năm so với mức chi hiện nay).

Theo nghị quyết, lực lượng Công an cấp xã rất quan trọng; là lực lượng vũ trang nòng cốt, lực lượng tuyến đầu trong triển khai toàn diện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; là lực lượng gần dân, sát dân nhất; nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo mối liên kết quan trọng giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh đó, Công an cấp xã trước đây với quy mô nhỏ; chủ yếu nắm tình hình, quản lý cư trú; chỉ làm nhiệm vụ phối hợp điều tra ban đầu trong công tác phòng chống tội phạm; sau đó, chuyển Công an cấp huyện điều tra theo thẩm quyền nên cán bộ chiến sĩ Công an xã chỉ được hưởng mức hỗ trợ thấp (1,8 triệu đồng/người/tháng).

Kể từ ngày 1-3-2025, Công an thành phố không tổ chức Công an cấp huyện, chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp huyện được chuyển về Công an cấp xã để triển khai thực hiện; quy mô bộ máy về phạm vi, địa giới hành chính; chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã lớn hơn; khối lượng, tính chất công việc của lực lượng Công an cấp xã khó khăn, vất vả, phức tạp hơn nhiều (gấp 3 - 4 lần) so với trước đây; phải trực tiếp giải quyết công tác an ninh trật tự trên địa bàn, trực tiếp thụ lý, điều tra khám phá tội phạm. Việc nâng mức hỗ trợ cho lực lượng Công an cấp xã là phù hợp; phản ánh đúng tính chất quan trọng của Công an cấp xã, phải đảm bảo từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nghị quyết cũng nêu rõ trong chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp xã, cán bộ chiến sĩ cũng phải thực hiện nhiệm vụ điều tra tội phạm về ma túy; nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhưng lực lượng Công an cấp xã chỉ được hỗ trợ mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ điều tra tội phạm về ma túy; nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Phòng thuộc Công an thành phố lại được hỗ trợ mức 1 tháng lương tối thiểu vùng I (4.960.000 đồng/người/tháng) chưa thể hiện rõ việc ưu tiên lực lượng Công an cấp cơ sở.