Lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh tại A80

Buổi tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra sáng 30-8. Để bảo đảm an ninh trật tự, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã được huy động, trong đó có công an, bộ đội túc trực khắp các tuyến phố.

Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) với trang phục kín mặt đã tạo nên ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Những chiến sĩ "bí ẩn" này có nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng an ninh, bí mật quan sát, phát hiện và xử lý sớm những tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cũng như lễ diễu binh, diễu hành chính thức sắp tới.

Khác với lực lượng đảm bảo an ninh khác, lực lượng trinh sát đặc nhiệm không được phép giao lưu hay có bất kỳ tiếp xúc với người dân, đoàn diễu binh. Họ chỉ lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục II lặng lẽ quan sát, sẵn sàng với các tình huống khi theo đoàn diễu binh xuống phố

Một trinh sát đặc nhiệm che kín mặt với đầy đủ trang bị đảm bảo an ninh cho lễ tổng duyệt sáng 30-8

