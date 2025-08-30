Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này

30-08-2025 - 18:21 PM | Sống

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này

Hình ảnh người cựu chiến binh gần 100 tuổi xuất hiện trong sáng sớm nay (30/8) đã khiến nhiều người nghẹn ngào.

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt từ rất sớm để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Giữa biển người ấy, hình ảnh một cụ ông đã gần tròn trăm năm tuổi đời xuất hiện  khiến ai chứng kiến cũng xúc động, nghẹn ngào.

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này- Ảnh 1.

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này- Ảnh 2.

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này- Ảnh 3.

Ảnh: QPVN Digital

Theo thông tin từ VOV, đó là cụ Lê Bình, 99 tuổi (sinh năm 1927), hiện sinh sống tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội). Cụ từng tham gia chiến dịch Điện Biên -  một trong những chiến dịch lịch sử làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc Việt Nam. Trong sáng nay, cụ được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa đến vị trí thuận lợi để theo dõi buổi lễ, đồng thời có các y bác sĩ túc trực, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để đảm bảo an toàn.

Khoảnh khắc cụ Lê Bình xuất hiện với tóc bạc trắng, trên gương mặt là những vết hằn của tuổi tác nhưng vẫn trang trọng khoác lên mình bộ quần áo thật chỉn chu, đeo trên ngực lấp lánh những  huân - huy chương được trao tặng ghi dấu một đời cống hiến cho đất nước, đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. 

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này- Ảnh 4.

Cụ Lê Bình được chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: QPVN Digital

"Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất đắt giá nhất. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một lần này nữa thôi. Thế hệ trẻ chúng con xin cúi đầu nghiêng mình gửi lời cảm ơn tới thế hệ cha ông."

“Với những người cựu chiến binh, có lẽ huân huy chương họ đeo, không chỉ là sự công nhận của tổ quốc mà còn luôn nhắc họ nhớ về những gì đã phải đánh đổi để dành lấy nền hoà bình, độc lập của ngày hôm nay. Năm tháng trôi qua nhưng lòng yêu nước rực cháy của cụ vẫn luôn còn đó. Chúc cụ nhiều sức khoẻ.”

“Nay có chỗ dành riêng cho các bác, có cả bộ phận y tế chăm sóc sức khoẻ. Ấm áp biết bao khi thấy các bác từng kề vai sát cánh sinh tử ngoài chiến trường giờ đây có thể bên nhau chứng kiến một đất nước hoà bình, được trân trọng và chăm sóc. Cảm ơn Ban tổ chức rất nhiều.”

Hình ảnh đẹp tuyệt đối của khối diễu binh, diễu hành tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Theo Phạm Trang (t/h)

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi nhà đặc biệt đón 50 cựu binh ăn ở miễn phí trước tổng duyệt A80

Ngôi nhà đặc biệt đón 50 cựu binh ăn ở miễn phí trước tổng duyệt A80 Nổi bật

Tưởng cam là "vua" vitamin C, ai ngờ vẫn thua một loại rau trồng nơi góc vườn: Biết dùng thì tốt đủ đường

Tưởng cam là "vua" vitamin C, ai ngờ vẫn thua một loại rau trồng nơi góc vườn: Biết dùng thì tốt đủ đường Nổi bật

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, có 4 con giáp gặp may mắn vượt bậc, mệnh đỏ như son, tài lộc nở rộ

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, có 4 con giáp gặp may mắn vượt bậc, mệnh đỏ như son, tài lộc nở rộ

18:11 , 30/08/2025
Cảnh báo kiểu ăn hải sản cực hại, có thể gây tử vong chỉ trong 1-2 ngày: Nhiều người hối hận sau khi ăn

Cảnh báo kiểu ăn hải sản cực hại, có thể gây tử vong chỉ trong 1-2 ngày: Nhiều người hối hận sau khi ăn

16:24 , 30/08/2025
3 loại rau tuyệt đối không nên bỏ tủ lạnh nhưng nhiều người vẫn làm sai

3 loại rau tuyệt đối không nên bỏ tủ lạnh nhưng nhiều người vẫn làm sai

16:14 , 30/08/2025
Quang Hải bất ngờ rút khỏi ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhân tố lạ để thay thế

Quang Hải bất ngờ rút khỏi ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhân tố lạ để thay thế

15:48 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên