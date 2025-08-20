Lumière Midtown – Nơi giao thoa giữa nhịp sống chuẩn quốc tế và chuẩn sống cá nhân hoá

Nhịp sống tinh anh cùng hệ tiện ích "chuẩn resort" ngay thềm nhà

Những mảnh ghép làm nên chất sống của giới tinh anh giờ đây không chỉ giới hạn ở những món đồ hàng hiệu, môn thể thao quý tộc… mà còn nằm ở chính không gian sống. Đó là nơi nâng niu cơ thể và tâm trí, nơi những giá trị tinh anh đều được thể hiện qua từng chi tiết, và trong mỗi trải nghiệm hàng ngày.

Trải nghiệm sống đầy cảm hứng này được khắc họa rõ nét với Lumière Midtown, dự án cao tầng hạng sang tại tâm điểm khu đô thị The Global City, nơi kiến trúc hiện đại được lấy cảm hứng từ New York giao thoa cùng hệ tiện ích chuẩn resort, nơi mỗi gia đình hiện đại đều có cơ hội tìm thấy tổ ấm lý tưởng với đa dạng lựa chọn căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ, duplex, penthouse, penthouse duplex. Dù là gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ hay những chủ nhân thành đạt, cộng đồng tinh anh đều có thể tìm kiếm sự riêng tư tuyệt đối và trải nghiệm sống trọn vẹn với hệ tiện ích trong nhà và ngoài trời dành riêng cho cư dân.

Hệ tiện ích nội khu đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống của cư dân tinh anh

Mỗi ngày, những gia chủ tại Lumière Midtown sẽ chào đón bình minh bằng một tầm view khoáng đạt nhìn ra đô thị đang chuyển mình, trước khi khởi đầu ngày mới với những tiện ích thể thao ngay trong nội khu. Từ phòng gym cao cấp, phòng yoga yên tĩnh, đến hồ bơi vô cực 27m đối xứng… tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế và linh hoạt cho nhu cầu của mỗi cư dân tinh anh.

Không chỉ chăm chút thể chất và tinh thần đầu ngày, mọi trải nghiệm nội khu đều được nâng tầm nhằm hướng đến kiến tạo bầu không khí tái tạo năng lượng thân - tâm - trí trọn vẹn. Nếu như vườn treo Sky Garden ngập tràn hơi thở biophilic với tầm view khoáng đạt dành cho những cuộc gặp gỡ ngoài trời và sự kết nối trọn vẹn với thiên nhiên, thì khu vui chơi dành riêng cho trẻ em và studio sáng tạo dành cho mọi lứa tuổi lại mang đến giờ phút giải trí đầy ý nghĩa. Ngay tại khối đế, Lumière Midtown cũng mang đến khu thương mại dịch vụ hiện đại cho nhu cầu mua sắm - giải trí - ẩm thực, hoàn thiện mảnh ghép hoàn hảo của chất sống tinh anh.

Các khu vực ngoài trời được thiết kế để từng trải nghiệm đều khơi mở cảm hứng trong không gian xanh hiện đại

Tất cả cộng hưởng hài hoà để hoàn thiện không gian an cư sang trọng, nơi mang lại giá trị sống xứng tầm, nơi mỗi khoảnh khắc những cư dân tinh anh đều có thể tận dụng để tái tạo năng lượng, là nơi mọi trải nghiệm được đo đếm bởi những khoảnh khắc ý nghĩa. Ở đó, họ trở thành một phần của cộng đồng cư dân tinh anh, thành đạt, nơi mỗi thành viên hiểu được giá trị của không gian riêng tư, cùng phát triển và gìn giữ chất sống riêng, khác biệt và ngập tràn cảm hứng.

Nhịp sống đầy cảm hứng giữa dòng chảy hiện đại

Bên cạnh không gian sống xanh thư thái, trải nghiệm sống mỗi ngày tại Lumière Midtown của cộng đồng cư dân tinh anh còn hiện đại và thời thượng hơn bao giờ hết nhờ vị trí ngay giữa tâm điểm phồn hoa The Global City, dễ dàng kết nối mọi nơi nhờ hạ tầng chiến lược

Tọa lạc tại mặt tiền đường Liên Phường trọng điểm của siêu đô thị TP.HCM, kế cận đường Đỗ Xuân Hợp, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao An Phú, đại lộ Mai Chí Thọ, đại lộ Võ Nguyên Giáp… mỗi trục đường kết nối đến The Global City đều mở ra một chuỗi giá trị mới về an cư, đầu tư cho cư dân Lumière Midtown.

Lumière Midtown thừa hưởng toàn bộ lợi thế kết nối, tiềm lực phát triển và năng lượng chuyển mình của trung tâm mới The Global City

Vị trí chiến lược của The Global City tại trung tâm của Thủ Đức, lợi thế kết nối tuyệt vời đến các trung tâm kinh tế, tài chính, sân bay quốc tế và những giao lộ mở rộng xuyên suốt khiến The Global City được định hình như "trung tâm của trung tâm mới", hiện thực hóa một trung tâm mới thịnh vượng của TP.HCM - siêu đô thị lớn bậc nhất cả nước. Ngay tại "trái tim" tâm điểm phồn hoa đó, dự án cao tầng hạng sang Lumière Midtown thừa hưởng toàn bộ lợi thế về mặt kết nối, tiềm lực phát triển vô song và năng lượng chuyển mình của trung tâm mới như một cách thăng hoa trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân tương lai.

Ngoài tầm nhìn thu trọn cả thành phố và cơ sở hạ tầng đẳng cấp quốc tế của một khu đô thị siêu kết nối, những chủ nhân tinh anh tại Lumière Midtown có thể chạm đến nhịp sống thời thượng chỉ trong vài phút đi bộ, nhờ vào vị trí đối diện trung tâm thương mại 123.000 m2 lớn bậc nhất TP.HCM và ngay cạnh kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á hay trường học quốc tế. Lumière Midtown là ví dụ hoàn hảo về một không gian sống vừa thư thái, riêng tư vừa đáp ứng mọi nhu cầu làm việc, học tập và giải trí, nơi không giới hạn những trải nghiệm thiết thực để hoàn thiện chất sống đẳng cấp của cộng đồng cư dân tinh anh.

Giữa tâm điểm phồn hoa, Lumière Midtown là giao thoa hoàn hảo giữa nhịp sống quốc tế và chuẩn sống cá nhân hoá

Mang trong mình sự hài hòa giữa kiến trúc đẳng cấp, hệ tiện ích đa dạng và sang trọng trong không gian sống, cùng khả năng kết nối tối ưu giữa tâm điểm phồn hoa, Lumière Midtown là giao thoa hoàn hảo giữa nhịp sống chuẩn quốc tế và chuẩn sống cá nhân hoá. Giữa dòng chảy phát triển không ngừng của xã hội, chất sống tinh anh giờ đây hội tụ ở chính không gian sống khác biệt của Lumière Midtown, tại tâm điểm The Global City, nơi trung tâm của trung tâm mới siêu đô thị TP.HCM.

