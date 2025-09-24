Lumière Midtown: Sức hút của ‘biểu tượng sống xanh’ nơi tâm điểm phồn hoa

"Trung tâm của trung tâm TPHCM": Đặc quyền kép từ tâm điểm khu đô thị siêu kết nối

The Global City, khu đô thị phức hợp biểu tượng quốc tế tại trung tâm của TPHCM, đang dần định hình một tâm điểm phồn hoa bậc nhất, vươn mình trở thành biểu tượng đô thị của toàn khu vực Đông Nam Á. Khi "soi chiếu" vị trí Lumière Midtown trong tổng thể đô thị, những đặc quyền tiện ích và lợi thế kết nối càng trở nên nổi bật, trở thành những điểm sáng đắt giá nhất của 02 tòa tháp căn hộ hạng sang này.

Ngay tại tâm điểm The Global City, Lumière Midtown nắm giữ một "điểm chạm" giao thông hiếm có, giúp cư dân dễ dàng kết nối nhanh chóng đến mọi khu vực trọng điểm của thành phố. Tọa lạc tại mặt tiền đường Liên Phường – trục đường giao thông huyết mạch của khu Đông, từ phường An Khánh (Thảo Điền cũ) hay phường Sài Gòn (quận 1 cũ), cư dân và nhà đầu tư dễ dàng kết nối đến dự án chỉ trong 5-10 phút. Sự thuận tiện trong di chuyển không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn khẳng định giá trị bền vững và tiềm năng tăng trưởng vượt trội của dự án trên thị trường.

Trong tầm nhìn dài hạn, khi hạ tầng khu Đông tiếp tục hoàn thiện với hàng loạt công trình trọng điểm như thông xe tuyến Liên Phường, hoàn thiện nút giao An Phú, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, đưa vào hoạt động sân bay Long Thành…, sẽ mang đến lợi thế lớn cho The Global City nói chung và Lumière Midtown nói riêng khi vừa nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng cư dân, vừa tăng trưởng giá trị tài sản bền vững cho nhà đầu tư.

Từ Lumière Midtown, cư dân dễ dàng tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích đô thị The Global City chỉ trong vài phút đi bộ

Lợi thế vị trí của Lumière Midtown không chỉ mang đến khả năng kết nối siêu việt, mà còn là đặc quyền tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đồng bộ chuẩn quốc tế của toàn khu đô thị cho cộng đồng cư dân. Với quy hoạch bài bản của The Global City, đan xen tiện ích và mảng xanh trong không gian sống, những nhu cầu sống – làm việc – giải trí của cuộc sống hiện đại đều được đáp ứng, từ việc mua sắm tại trung tâm thương mại 123.000m² lớn bậc nhất TP.HCM, dạo chơi tại khu phố thương mại SOHO sầm uất, cho đến việc thư giãn tại kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á… tất cả đều chỉ cách Lumière Midtown vài bước chân.

Việc có thể đi bộ để tiếp cận đầy đủ tiện ích chuẩn quốc tế không chỉ mang lại sự tiện nghi, mà còn là minh chứng cho một chất sống khác biệt mà cộng đồng tinh anh luôn kiếm tìm: sống trong không gian xứng tầm, tiện nghi trong tầm tay, không lo lắng về di chuyển, hay quỹ thời gian giới hạn. Trong bối cảnh TP.HCM trở thành siêu đô thị lớn bậc nhất cả nước, đây là đặc quyền vô cùng hiếm có.

Hệ tiện ích nội khu chuẩn resort: tái tạo toàn diện thân - tâm - trí

Tại Lumière Midtown, cư dân không chỉ sống bên cạnh tiện ích, mà còn sống trong chính những tiện ích chuẩn quốc tế. Dự án bố trí 34 tiện ích ngay tại nội khu, được thiết kế để tái tạo năng lượng toàn diện cho cư dân. Từ những trải nghiệm sống chuẩn resort 5 sao ngoài trời như hồ bơi vô cực đối xứng, khu vườn thiền, lounge thư giãn đến những tiện ích trong nhà như phòng vui chơi trẻ em, phòng gym & yoga với tầm view khoáng đạt, mọi tiện ích đều được thiết kế để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi lứa tuổi, biến mỗi khoảnh khắc thường ngày thành một trải nghiệm sống đắt giá, nơi sự sang trọng và riêng tư luôn song hành.

Tiện ích nội khu chuẩn resort 5 sao, giúp tái tạo thân – tâm – trí toàn diện cho cộng đồng cư dân tinh anh

Đặc quyền tầm nhìn thoáng đãng, vĩnh viễn nơi trung tâm TPHCM

Lumière Midtown còn mang đến một đặc quyền hiếm có tại nội đô TPHCM khi 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn vĩnh viễn, khoáng đạt, không bị che chắn. Các căn hộ được bố trí một cách tối ưu nhất, kính Low-E khổ lớn để có tầm nhìn rộng mở, ngắm kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á mỗi ngày. Khả năng cách nhiệt tốt cũng giúp tiết kiệm năng lượng và giảm tia UV, bảo vệ nội thất bên trong nhưng vẫn tạo nên vẻ đẹp hiện đại cho không gian sống.

100% căn hộ tại Lumière Midtown, bao gồm quỹ căn đặc biệt penthouse - duplex, đều sở hữu tầm view tuyệt đỉnh, "ôm trọn" toàn cảnh thành phố và nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á

Trong những căn hộ sang trọng nơi trung tâm đô thị, tầm nhìn là một trong những yếu tố đắt giá nhất, mang giá trị vô hình nhưng lại đem đến những trải nghiệm hữu hình cho tinh thần và đời sống của gia chủ. Đó là buổi sớm bình minh, buổi chiều tà với ánh nắng phản chiếu mặt nước, và bức tranh lung linh của đô thị về đêm. Đây không chỉ là giá trị cảnh quan mà còn là đặc quyền sống, khẳng định vị thế của chủ nhân.

Bảo chứng uy tín bởi Masterise Homes và thành công từ Lumière Series

Một trong những bảo chứng cho sức hấp dẫn của Lumière Midtown chính là nền tảng pháp lý vững chắc và năng lực, uy tín vượt trội từ nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Masterise Homes đã khẳng định vị thế của mình với nhiều dự án nổi bật. Từ các sản phẩm bất động sản hàng hiệu tiên phong đến các khu căn hộ hạng sang, chất lượng chuẩn quốc tế và nền tảng pháp lý vững vàng luôn là yếu tố được Masterise Homes ưu tiên hàng đầu, đảm bảo giá trị bền vững và quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Lumière Midtown cũng là dự án cao tầng mới nhất thuộc dòng sản phẩm Lumière Series của Masterise Homes tại trung tâm TPHCM. Đây được coi là tài sản đáng tự hào cho tầng lớp tinh anh, tiếp nối thành công từ các dự án trước đó. Điển hình chính là Lumière Riverside – khu căn hộ được mệnh danh là "viên ngọc xanh" ở Thảo Điền - minh chứng rõ ràng về tiềm năng tăng trưởng. Lumière Riverside không chỉ tạo dựng cộng đồng cư dân ổn định, mà tỷ lệ cho thuê căn hộ tại đây luôn đạt 100%, khu thương mại Lumière Shops cũng đạt tỷ lệ lấp đầy 85% và giá trị căn hộ hiện nay đã tăng 75% so với thời điểm mở bán. Giới đầu tư nhận định, mỗi căn hộ tại Lumière Midtown là một quyết định đầu tư thông minh, được bảo chứng bởi vị trí tâm điểm The Global City – trung tâm TPHCM và uy tín vượt trội từ Masterise Homes.

Sở hữu 04 đặc quyền hiếm có, Lumière Midtown không chỉ là nơi an cư lý tưởng tại trung tâm TP.HCM để tận hưởng những đặc quyền sống đỉnh cao, mà còn là một tài sản có tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong tương lai.

