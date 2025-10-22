Lumière Midtown: Tọa độ an cư bền vững giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí "trung tâm của trung tâm" TPHCM

Lumière Midtown tọa lạc tại vị trí được mệnh danh là "trung tâm của trung tâm" TP. Hồ Chí Minh - yếu tố then chốt đảm bảo giá trị tài sản tăng trưởng vượt trội. Dự án nằm ngay tâm điểm của The Global City, khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm thành phố, dành cho cư dân toàn cầu. Vị trí này tạo nên một giá trị kép, khẳng định tiềm năng tăng giá bền vững trong dài hạn, nhờ lợi thế siêu kết nối, hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp và tốc độ phát triển hạ tầng xung quanh.

Đòn bẩy từ hạ tầng "tỷ đô" của khu Đông

Lumière Midtown thừa hưởng trọn vẹn lợi thế siêu kết nối từ tầm nhìn quy hoạch vĩ mô của TPHCM. Nằm ở mặt tiền đường Liên Phường - một trong những trục giao thông huyết mạch của khu Đông, cư dân tương lai sẽ chỉ mất khoảng 5 - 10 phút để di chuyển từ phường Bến Thành (Quận 1 cũ) hay phường An Khánh (Quận 2 cũ) về đến dự án. Đặc biệt, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, cư dân cũng sẽ chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển từ sân bay về đến nơi ở.

Dự án nằm ngay trục đường Liên Phường, nối thẳng các khu vực Quận 1, Quận 2 cũ, Thảo Điền chỉ 5 phút đến The Global City.

Tại khu vực này, đại lộ Võ Nguyên Giáp, đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến Liên Phường đã đang định hình mạng lưới kết nối thông suốt và vượt trội. Cuối năm 2024, tuyến metro số 1 chính thức vận hành, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thay đổi diện mạo đô thị. Hàng loạt công trình trọng điểm khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, bao gồm nút giao An Phú, đường Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp mở rộng. Đặc biệt, sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026, hứa hẹn tạo ra một làn sóng phát triển mới cho toàn khu vực.

Mỗi cột mốc hạ tầng đang dần hoàn thiện không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển mà còn mở ra một biên độ tăng trưởng mới cho bất động sản khu vực. Chính vì thế, Lumière Midtown, với vị trí chiến lược, được hưởng lợi trực tiếp, hứa hẹn giá trị tài sản sẽ gia tăng đáng kể trong tương lai.

Thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích chuẩn quốc tế

Nằm giữa tâm điểm The Global City – một "thành phố trong thành phố" được kiến tạo theo chuẩn mực quốc tế – Lumière Midtown vừa là nơi an cư hoàn hảo nhờ hệ tiện ích đủ đầy cho mọi nhu cầu sống, vừa là tài sản có giá trị sinh lời bền vững với tiềm năng cho thuê vượt trội.

Lumière Midtown có lợi thế vượt trội khi thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đẳng cấp của The Global City. Cư dân chỉ cần đi bộ vài phút là có thể tiếp cận trung tâm thương mại rộng đến 123.000m2 ngay đối diện để mua sắm, hàng loạt nhà hàng và café tại khu nhà phố SOHO, các khu vui chơi giải trí hiện đại, cùng hệ thống y tế và giáo dục chất lượng cao.

Lumière Midtown thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đẳng cấp của The Global City

Bên cạnh những tiện ích chung này, Lumière Midtown còn sở hữu hệ tiện ích nội khu, đặc quyền dành riêng cho cư dân như hồ bơi vô cực đối xứng, phòng gym và yoga, sky garden... Chính những tiện nghi này đã góp phần gia tăng giá trị tài sản, biến mỗi mét vuông tại dự án trở thành một nơi an cư đáng giá, một khoản đầu tư sinh lời bền vững.

Bảo chứng chất lượng vượt trội, pháp lý vững chắc từ Masterise Homes

Một trong những yếu tố then chốt quyết định quyết định đầu tư của khách hàng chính là uy tín chủ đầu tư. Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, kiến tạo Lumière Midtown - đã khẳng định vị thế qua hàng loạt dự án được bàn giao đúng cam kết với chất lượng vượt trội và pháp lý vững chắc, tạo nền tảng vững vàng cho dự án. Minh chứng rõ nét nhất cho yếu tố pháp lý của Lumière Midtown chính là khu nhà phố thương mại SOHO tại The Global City. Dự án này được bàn giao đúng tiến độ vào cuối năm 2023 và trao sổ hồng cho cư dân đúng cam kết chỉ sau một năm.

Chị Thu Hoài, một nhà đầu tư chia sẻ. "Tôi đã chứng kiến quá nhiều dự án chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý. Với Masterise Homes, tôi hoàn toàn yên tâm không chỉ về tiến độ mà còn về pháp lý."

Hội tụ nhiều lợi thế vượt trội, Lumière Midtown bảo chứng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Hội tụ nhiều lợi thế vượt trội, Lumière Midtown minh chứng đây không chỉ là một tọa độ an cư lý tưởng mà còn là tài sản sinh lời bền vững cho nhà đầu tư. Sức hút mạnh mẽ của Lumière Midtown trong thời gian qua là tiền đề vững chắc cho các phân khu tiếp theo sẽ ra mắt trong thời gian tới tại The Global City, góp phần hiện thực hóa khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại Trung tâm TPHCM, dành cho cư dân toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về Lumière Midtown tại https://masterisehomes.com/the-global-city/lumiere-midtown/