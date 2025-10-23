Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt

23-10-2025 - 07:00 AM | Lifestyle

Giữa lúc Ngân 98 đang bị tạm giam, mọi hành động của Lương Bằng Quang đều trở thành tâm điểm chú ý.

Ngân 98 bị bắt tạm giam là thông tin được khán giả quan tâm nhất những ngày vừa qua. Từ khi cô vướng vòng lao lý vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Lương Bằng Quang liên tục có hành động gây bàn tán trên mạng xã hội. 

Gần như đều đặn mỗi ngày, Lương Bằng Quang lại chia sẻ hình ảnh của Ngân 98. Nam nhạc sĩ không chỉ đăng tải những dòng trạng thái ẩn ý, mà mới đây còn ra mắt ca khúc mới. Trong video dài hơn 1 phút, Lương Bằng Quang còn chèn hình ảnh cũ của cả hai. 

Lương Bằng Quang viết: "Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay. Đợi chờ em chỉ thấy cơn gió lạnh, nỗi buồn dài thêm". Hiện tại, bài đăng này đang nhận được gần 200.000 lượt tương tác và gần 7 triệu lượt xem. 

Lương Bằng Quang ra mắt ca khúc mới sau khi Ngân 98 bị bắt 

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt- Ảnh 1.

Trong khi Ngân 98 đang bị tạm giam vì liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả, thì Lương Bằng Quang vẫn liên tục có những động thái gây chú ý trên mạng xã hội

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt- Ảnh 2.

 

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt- Ảnh 3.

Hiện tại, clip này đang nhận được rất nhiều lượt xem và tương tác

Nhiều khán giả bàn tán nghi vấn cho rằng việc Lương Bằng Quang tận dụng thời điểm nhạy cảm này để đăng tải hình ảnh với Ngân 98 là chiêu trò truyền thông, nhằm lôi kéo tăng tương tác và lượt xem cho sản phẩm âm nhạc. Dù là vô tình hay có chủ đích, những động thái của Lương Bằng Quang vẫn khiến dư luận bàn tán không ngớt. Giữa lúc Ngân 98 đang bị tạm giam, mọi hành động của anh đều trở thành tâm điểm chú ý, khiến công chúng đặt câu hỏi: Liệu đây là cách thể hiện tình yêu, hay chỉ là chiêu trò giữ nhiệt tên tuổi?

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt- Ảnh 4.

Hành động của Lương Bằng Quang bị cho rằng là chiêu trò truyền thông, nhằm lôi kéo tương tác sự chú ý của cư dân mạng

Đêm 16/11, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội. Vào tối 18/10, anh chia sẻ video dài gần 2 phút lên tiếng xin lỗi vì đọc bức tâm thư của Ngân 98 trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, gây ra nhiều hiểu lầm. Lương Bằng Quang cho biết đã tìm được tin nhắn của Ngân 98 và nghĩ đây là lời cô muốn nhắn nhủ tới công chúng.

"Trong lúc rối trí vì quá sợ đến cảm giác hạnh phúc trong sự khốn khổ, tôi lục được tin nhắn và nghĩ đây chính là đều vợ tôi muốn nhắn nhủ đến công chúng. Tuy nhiên, do cách diễn đạt của tôi đã khiến mọi người hiểu lầm, tôi xin lỗi mọi người và kể cả Ngân", Lương Bằng Quang cho hay. Nhiều người hỏi sao Ngân biết trước mình có tội và sẽ bị bắt, soạn sẵn trước. Vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi lời tiên đoán tử vi trong một khoảng thời gian dài. Họ nói tháng 10 Ngân sẽ bị đi xa khiến bé rơi vào trạng thái bất an.

Đây là lý do chính nhất mà cô ấy âm thầm viết đơn xin nghỉ phép là do tình trạng mũi của Ngân đang co rút, viêm nặng ở trong. Giải pháp duy nhất là tháo và chấp nhận biến dị xấu xí trong vòng ít nhất 1 năm. Nên tụi em thường trao đổi kế hoạch năm sau không đi diễn, xuất hiện trên mạng, định sinh con trong thời gian này", Lương Bằng Quang nói.

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt- Ảnh 5.

Không chỉ đăng tải ở trang cá nhân của mình, Lương Bằng Quang còn chia sẻ bài đăng mới ở Facebook của Ngân 98 có 2,7 triệu người theo dõi

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, Cơ quan CSĐT Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng...

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt- Ảnh 6.

Ngân 98 bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt- Ảnh 7.

 

Lương Bằng Quang thu về hàng triệu view sau khi Ngân 98 bị bắt- Ảnh 8.

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang là cặp đôi thị phi bậc nhất showbiz Việt

Theo Minh Ngọc

