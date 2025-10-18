Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương Bằng Quang xin lỗi về bài diễn văn như điếu văn

18-10-2025 - 21:15 PM | Xã hội

Sau khi bị chỉ trích, ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã livestream xin lỗi công chúng về bài diễn văn như điếu văn trước đó của mình.

Lương Bằng Quang bị ám ảnh bởi lời dự báo tù tội

Chia sẻ mới nhất của Lương Bằng Quang

"Rối trí, yếu sức vì quá sợ" rồi cảm giác hạnh phúc trong thống khổ khi lục được cái tin nhắn của Ngân nên tôi nghĩ Ngân để lại tin nhắn này cho mình nhưng qua cách trình bày của mình dẫn đến hiểu lầm. Tôi xin lỗi mọi người và xin lỗi Ngân" - ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang mở đầu cho đoạn livestream mới nhất của mình.

Theo Lương Bằng Quang, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Ngân có thể biết trước mình có tội và sẽ bị bắt mà soạn trước?

Lý do là vì "vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi tiên đoán. Trong đó, người ta nói ai đi tù thì đi tù thật, tháng 9 vợ chồng bị cơ quan điều tra thì bị điều tra thật. Tháng 10 Ngân phải đi xa thì đi xa thật. Chúng tôi thấy sợ khi mọi thứ được tiên đoán đều xảy ra thật".

Mũi của Ngân 98 đang bị hoại tử

Và lý do quan trọng nhất, theo suy diễn chủ quan của tôi là vì "tình trạng mũi co rút, viêm nặng bên trong của Ngân. Những bức hình cuối cùng mọi người nhìn thấy đều có thể chứng minh lời tôi nói là thật. 

Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch không đi diễn, không xuất hiện trong vòng 1 năm. Trong khoảng thời gian một năm đó, chúng tôi cũng có kế hoạch sinh con. Vì trong 1 năm đó, chiếc mũi của Ngân cần phải tháo ra và chấp nhận biến dị xấu xí trong 1 năm. Hiện, tình trạng mũi của Ngân đang rất nguy kịch. Mũi của Ngân đang cần can thiệp y tế gấp để ngăn việc ăn thủng dần chiếc mũi" - Lương Bằng Quang chia sẻ.

Anh nói thêm "vì bám víu vào cơn xúc động nên những chia sẻ trước đây của tôi khiến mọi người hiểu lầm là bức tâm thư cuối cùng nên hiểu sai đi rất nhiều. Tôi rất xin lỗi mọi người".

Lương Bằng Quang cho rằng những chia sẻ của Ngân đơn thuần là bày tỏ sự biết ơn với những người thông cảm vợ chồng cô. Vì vậy, Lương Bằng Quang cũng mong đợi nhận được sự cầu nguyện của cư dân mạng dành cho vợ anh, Ngân 98 sớm được về nhà.

Theo Thùy Trang

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam sinh lớp 12 bị tấn công tử vong sau giờ học: Nhà trường thông tin về mâu thuẫn giữa 2 học sinh

Nam sinh lớp 12 bị tấn công tử vong sau giờ học: Nhà trường thông tin về mâu thuẫn giữa 2 học sinh Nổi bật

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Giám đốc Nông Văn Hậu

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Giám đốc Nông Văn Hậu Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến việc mua bán ô tô, bất động sản

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến việc mua bán ô tô, bất động sản

20:59 , 18/10/2025
Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi hoàn toàn

Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi hoàn toàn

20:36 , 18/10/2025
Khám xét nơi ở, bắt giam Hồ Thị Mỹ Hạnh

Khám xét nơi ở, bắt giam Hồ Thị Mỹ Hạnh

19:09 , 18/10/2025
Thông tin mới nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

Thông tin mới nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

17:30 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên