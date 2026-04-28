Lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới gấp đôi số giải thể trong quý I/2026

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2026 ghi nhận số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, Bộ Xây dựng trích dẫn số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý I/2026 cả nước có 726 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (363 doanh nghiệp). Như vậy, trung bình mỗi tháng có khoảng 240 doanh nghiệp bất động sản đóng cửa.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh. Theo đó, trong quý I/2026 ghi nhận 1.563 doanh nghiệp bất động sản gia nhập thị trường, tăng 54,1% so với cùng kỳ 2025.

Bộ Xây dựng nhận xét, bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn tồn tại nhiều yếu tố gây sức ép lên thị trường bất động sản. Trên thế giới, xu hướng thắt chặt tiền tệ, biến động thương mại và rủi ro địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến dòng vốn. Trong nước, chi phí vốn cao, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa ổn định và áp lực tài chính khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó trong triển khai dự án.

Tuy vậy, thị trường cũng xuất hiện những tín hiệu tích cực khi hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng và tạo điều kiện phát triển nguồn cung mới.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Công điện nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, tập trung vào rà soát pháp lý dự án, thúc đẩy nhà ở xã hội, khơi thông tín dụng đi kèm kiểm soát rủi ro và tăng cường minh bạch thông tin. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường dần ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Cũng theo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2026 của Bộ Xây dựng, toàn thị trường ghi nhận khoảng 139.855 giao dịch thành công, bằng 92,4% so với quý trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu công bố, phân khúc căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 30.857 giao dịch, giảm cả theo quý và theo năm. Trong khi đó, đất nền với 108.998 giao dịch tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn và duy trì nhịp giao dịch ổn định hơn.

Về mặt bằng giá, Bộ Xây dựng cho biết giá chung cư tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Nhiều dự án tiếp tục neo giá cao, phản ánh chi phí đầu vào và kỳ vọng của chủ đầu tư, dù thanh khoản thực tế không tương xứng.

Ở phân khúc cao cấp, giá bán vẫn ở ngưỡng rất cao nhưng lượng giao dịch không sôi động. Điều này cho thấy khoảng cách giữa giá chào bán và khả năng hấp thụ của thị trường ngày càng nới rộng, tạo ra áp lực điều chỉnh trong thời gian tới.

Đối với biệt thự và nhà liền kề trong dự án, mặt bằng giá trong quý I/2026 cơ bản ổn định so với quý trước tại nhiều địa phương, chưa xuất hiện biến động lớn.