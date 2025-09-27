Lương hưu 20 triệu nhưng sẵn sàng cho con dâu một nửa, vậy mà tháng nào cũng thấy con lao đao

Gia đình nhỏ của Duyên và Hải ở Hà Nội, sống chung với bố mẹ chồng đã về hưu. Tính ra, thu nhập hàng tháng của cả nhà không hề thấp. Hai vợ chồng Hải làm công ăn lương, tổng cộng được 25 triệu. Bố mẹ chồng nhận 20 triệu lương hưu, trong đó 10 triệu đưa cho Duyên để lo chi phí sinh hoạt, còn 10 triệu ông bà giữ lại để phòng thân. Như vậy, mỗi tháng, Duyên nắm trong tay 35 triệu đồng để chi tiêu cho cả gia đình 4 người.

Thoạt nghe, nhiều người sẽ nghĩ với mức chi đó, gia đình chắc chắn phải có tích lũy. Nhưng thực tế, đến cuối tháng, tài khoản của Duyên luôn về số 0. Không chỉ không có tiền tiết kiệm, đôi lúc cô còn phải vay mượn bạn bè để xoay xở.

Bảng chi tiêu trung bình mỗi tháng của Duyên

Hạng mục chi tiêu Số tiền (VNĐ) Tiền ăn uống hằng ngày (cả nhà) 12.000.000 Tiền điện, nước, mạng, rác 2.500.000 Học phí + sinh hoạt con nhỏ 5.000.000 Mua sắm quần áo, mỹ phẩm 4.000.000 Ăn uống, tụ tập bên ngoài 3.000.000 Quà biếu họ hàng, bạn bè 2.000.000 Mua sắm đồ gia dụng linh tinh 2.500.000 Xe cộ, xăng dầu, đồ thiết yếu 2.000.000 Tổng cộng 33.000.000

Số liệu trên do chính Duyên ghi chép lại, nhưng thực tế mức tiêu còn cao hơn vì những khoản phát sinh không định hình trước: sinh nhật đồng nghiệp, đám cưới bạn bè, thậm chí vài lần mua hàng online chỉ vì “thấy rẻ”.

Vậy là, gần như 35 triệu mỗi tháng của cả gia đình đều “bốc hơi”.

Ảnh minh họa

Những sai lầm trong chi tiêu của Duyên

Sai lầm thứ nhất: Không phân biệt rạch ròi chi phí cần thiết và chi phí tùy hứng.

Khoản chi cho ăn uống 12 triệu là hợp lý với 4 người, nhưng vấn đề là Duyên thường mua thực phẩm theo cảm tính. Nhiều hôm đi siêu thị, cô thấy gì ngon mắt thì lấy, về nhà lại không kịp nấu, đồ ăn hỏng phải bỏ đi. Ngoài ra, thay vì tận dụng rau quả từ vườn của bố mẹ chồng, Duyên vẫn quen tay mua thêm.

Sai lầm thứ hai: Tiêu quá tay cho bản thân.

Mỗi tháng, Duyên dành khoảng 4 triệu cho quần áo và mỹ phẩm. Trong khi lương vợ chồng chỉ có 25 triệu, mức chi đó chiếm gần 1/6 tổng thu nhập. Đây là con số cao với một gia đình đang nuôi con nhỏ và sống cùng bố mẹ.

Sai lầm thứ ba: Thói quen tụ tập, xã giao.

Duyên không muốn bị bạn bè chê “kín kẽ”, nên hầu như tháng nào cũng đi ăn ngoài 3-4 lần, có khi cả nhà, có khi chỉ đi cùng bạn. Tính trung bình, mỗi tháng hết khoảng 3 triệu đồng – số tiền lẽ ra có thể tiết kiệm hoặc gửi quỹ học cho con.

Sai lầm thứ tư: Không minh bạch, thiếu kế hoạch.

Bố mẹ chồng đưa cho Duyên 10 triệu để lo chi tiêu phần của ông bà. Nhưng vì gom chung vào một khoản, Duyên coi đó như “tiền mình có”, tiêu không hề cân nhắc. Điều này khiến khoản hỗ trợ vốn để giảm gánh nặng lại trở thành một phần của lối chi tiêu phóng tay.

Sai lầm thứ năm: Không lập quỹ tiết kiệm cố định.

Mỗi tháng, Duyên tiêu xong mới nghĩ đến tiết kiệm. Khi nhìn lại, chẳng còn đồng nào để bỏ vào ống heo. Đó là lối chi tiêu ngược – đáng lẽ phải trích ra trước 10-15% thu nhập để tiết kiệm rồi mới chia cho các khoản khác.

Ảnh minh họa

Mức chi tiêu hợp lý

Nếu tính toán một cách khoa học, với thu nhập 35 triệu, gia đình Duyên hoàn toàn có thể để dành được 8-10 triệu mỗi tháng.

Một bảng chi tiêu hợp lý hơn có thể như sau:

Hạng mục chi tiêu Số tiền hợp lý (VNĐ) Tiền ăn uống hằng ngày 9.000.000 Tiền điện, nước, mạng, rác 2.500.000 Học phí + sinh hoạt con nhỏ 5.000.000 Mua sắm quần áo, mỹ phẩm 1.500.000 Ăn uống, tụ tập bên ngoài 1.000.000 Quà biếu, hiếu hỉ 1.500.000 Mua sắm đồ gia dụng 1.500.000 Xe cộ, xăng dầu, sửa chữa 2.000.000 Quỹ dự phòng/tiết kiệm 9.000.000 Tổng cộng 33.000.000

Với phương án này, không chỉ cân bằng được chi tiêu mà gia đình còn có một khoản tích lũy đáng kể. Vấn đề của Duyên không nằm ở chỗ thu nhập ít, mà ở việc không biết cách quản lý. Khi không đặt ra giới hạn cho từng khoản, đồng tiền sẽ đi theo cảm xúc. Quan trọng nhất là phải coi tiết kiệm là một hạng mục cố định, chứ không phải phần dư thừa sau khi đã tiêu hết.

Câu chuyện của Duyên và Hải là hình ảnh khá phổ biến ở nhiều gia đình trẻ hiện nay. Thu nhập ổn định, thậm chí không hề thấp, nhưng vì thói quen chi tiêu không kiểm soát, họ mãi không tích cóp được gì. Trong khi đó, những biến cố bất ngờ như ốm đau, mất việc, hay nhu cầu học hành của con cái luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bố mẹ chồng Duyên vẫn hàng tháng giữ lại 10 triệu lương hưu để phòng thân. Đó chính là bài học trực quan về tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Nếu Duyên thay đổi tư duy chi tiêu, biết cắt giảm những khoản “tùy hứng”, chắc chắn gia đình sẽ dần có được sự vững vàng về tài chính. Bởi lẽ, thu nhập cao đến đâu cũng sẽ tan biến nếu không biết cách quản lý. Và ngược lại, chỉ cần một chiến lược chi tiêu hợp lý, gia đình nào cũng có thể dành dụm cho tương lai.