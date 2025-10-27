Lương hưu mẹ chồng 30 triệu nhưng họ hàng hỏi, tôi trả lời: “3 triệu đồng/tháng, chúng cháu vẫn chu cấp”, cả đời không quên phản ứng nhà chồng

Mới đây, cư dân mạng tên Lưu Hoa đã chia sẻ câu chuyện trong buổi họp gia đình trong một hội nhóm tâm sự của phụ nữ Trung Quốc. Cụ thể, Lưu Hoa cùng chồng về nhà bố mẹ ruột để ăn bữa cơm gia đình cùng họ hàng bên ngoại. Mọi người trò chuyện về cuộc sống hưu trí, tình hình công việc và học tập của con cháu.

Lúc này, một người họ hàng bất ngờ hỏi Lưu Hoa: “Mẹ chồng cháu nghỉ hưu nửa năm rồi phải không? Lương hưu của bác ấy thế nào vậy?”. Chồng Lưu Hoa cảm thấy đây là câu hỏi thăm bình thường nên định tiết lộ lương hưu 8.000 NDT/tháng (gần 30 triệu đồng) của mẹ mình.

Thế nhưng người phụ nữ đá nhẹ vào chân chồng, sau đó trả lời: “Mẹ cháu chỉ nhận lương hưu hơn 1.000 NDT/tháng (hơn 3 triệu đồng). Mỗi tháng chúng cháu vẫn chu cấp cho mẹ một ít, nếu không mẹ sẽ chỉ lo tiết kiệm tiền, không muốn tiêu xài. Vợ chồng cháu vẫn đang trả nợ tiền mua nhà nên nếu cần mẹ cháu vẫn hỗ trợ”.

Ảnh minh hoạ

Chồng Lưu Hoa hiểu ý vợ, lập tức gật đầu đồng tình. Nghe xong, họ hàng của Lưu Hoa vui vẻ đáp: “Gia đình chồng như vậy là tốt đấy, hai đứa cũng hiểu chuyện và chu đáo”. Sau đó, chủ đề chuyển sang những chuyện gia đình khác và không ai nhắc đến tiền bạc nữa.

Trên đường trở về, Lưu Hoa giải thích với chồng về việc không nên tiết lộ tình hình tài chính với họ hàng xa, dễ nảy sinh sự so sánh hoặc rắc rối không đáng có. Bố mẹ chồng sau khi biết chuyện, khen ngợi Lưu Hoa đã có cách cư xử khéo léo, vừa tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình vừa tránh được câu hỏi thông tin nhạy cảm.

Lưu Hoa cũng bất ngờ với lời khen của nhà chồng, vì bố mẹ chồng cô khá kiệm lời, sống kín đáo. Hiểu điều này nên dù gia đình chồng có điều kiện kinh tế khá tốt, người phụ nữ cũng không khoe khoang với bạn bè hay người không thân thiết. Tình hình tài chính vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm với mỗi cá nhân và cả gia đình, vì vậy người khôn ngoan sẽ luôn giữ thái độ khiêm tốn và trả lời khéo léo khi được hỏi.

Ảnh minh hoạ

Dưới bài đăng của Lưu Hoa, rất nhiều cư dân mạng khác chia sẻ câu chuyện của bản thân họ. Một người họ Vương cho biết buổi họp gia đình chồng cô thường xoay quanh việc so sánh tiền lương và tiền chu cấp của các con.

Một người chú đã khoe con trai mình đang giữ chức vụ trưởng phòng, lương tháng bằng cả năm của những người đồng trang lứa. Người chú còn nói con trai rất hiếu thảo, mỗi năm đều đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài, đồng thời chê khéo vợ chồng cô Vương không thể làm được như vậy.

Chồng cô Vương bất ngờ lên tiếng: “Lúc anh ấy vay tiền cháu 1 năm trước có nói công ty đang gặp khó khăn, giờ cháu mới biết tình hình công việc đã tốt hơn nhiều rồi. Để cháu nhắn anh ấy thanh toán nốt khoản nợ”. Cả bàn tiệc đang ồn ào trở nên im bặt. Mặt người chú đỏ bừng, đứng dậy rời khỏi phòng ăn và không trở lại nữa.

Ảnh minh hoạ

Hầu hết cư dân mạng bình luận trong bài của Lưu Hoa đều cho rằng trong các buổi họp gia đình, họp lớp với người lâu ngày không gặp, cách tốt nhất là không nên phô trương quá mức để tránh sự ghen tỵ, so sánh ngầm. Điều này về lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ và hình ảnh cá nhân. Trên thực tế, hạnh phúc của mỗi người được vun đắp từ bên trong, không cần được chứng minh và cũng không tăng lên khi khoe khoang để nhận được lời tán dương từ người ngoài.