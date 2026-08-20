Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương hưu, trợ cấp về thẳng tài khoản an sinh số từ 28/9

| | Sống

Không còn nỗi lo xếp hàng chờ đợi hay thủ tục rườm rà, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức mở đường cho việc nhận lương hưu và trợ cấp an sinh qua ứng dụng VNeID. Một chạm trên nền tảng số, tiền về đúng người, đúng thời điểm - bước đi chiến lược bảo vệ tối đa quyền lợi cho hàng triệu người thụ hưởng.

Chi trả lương hưu và trợ cấp qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2024/NĐ-CP) vừa ban hành đã bổ sung quy định quan trọng về Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Từ ngày 28/9/2026, cơ quan nhà nước và các tổ chức được phép chi trả lương hưu, trợ cấp và các khoản hỗ trợ chính thức qua hình thức chuyển khoản trực tiếp tới tài khoản này.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải ngân hàng độc lập mà là thông tin định danh tích hợp trên VNeID, liên kết trực tiếp với tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ. Để đảm bảo an toàn, bảo mật và tránh gian lận, mỗi công dân chỉ được tích hợp một tài khoản duy nhất trùng khớp thông tin định danh.

Quy định mới tạo điều kiện thuận lợi, công khai và minh bạch trong công tác chi trả an sinh. Tuy nhiên, chính sách áp dụng linh hoạt, không bắt buộc ngay lập tức. Những người chưa tạo tài khoản hoặc chưa ủy quyền vẫn tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp theo các phương thức chi trả hiện hành, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho toàn bộ người dân.

Tất cả người dân có lương hưu chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 28/9

Theo Hà Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ĐH công lập có 30/68 ngành lấy trên 27 điểm: Quy tụ 280 phó giáo sư, 797 tiến sĩ, có quỹ học bổng hơn 70 tỷ đồng, đặt mục tiêu vào Top 100 châu Á

1 trường ĐH công lập có 30/68 ngành lấy trên 27 điểm: Quy tụ 280 phó giáo sư, 797 tiến sĩ, có quỹ học bổng hơn 70 tỷ đồng, đặt mục tiêu vào Top 100 châu Á Nổi bật

Tin vui: Từ 2027 tới 2035, 1.500 sinh viên, nhà khoa học trẻ trên cả nước có cơ hội nhận học bổng 100%

Tin vui: Từ 2027 tới 2035, 1.500 sinh viên, nhà khoa học trẻ trên cả nước có cơ hội nhận học bổng 100% Nổi bật

Danh sách 8 trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

Danh sách 8 trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

06:30 , 20/08/2026
Căn bệnh của Cristiano Ronaldo

Căn bệnh của Cristiano Ronaldo

06:17 , 20/08/2026
Các bác sĩ cảnh báo: 4 loại thực phẩm ăn nhiều sẽ "nuôi nấm mốc" trong đường ruột

Các bác sĩ cảnh báo: 4 loại thực phẩm ăn nhiều sẽ "nuôi nấm mốc" trong đường ruột

05:02 , 20/08/2026
Từ nay đến Rằm tháng 7 âm 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có bậc nhất

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm 4 con giáp được cát tinh hỗ trợ, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có bậc nhất

23:45 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên