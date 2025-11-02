Lương tháng hơn 15 triệu nhưng công ty chuyển khoản 2 tỷ đồng và ghi rõ là thưởng, sau đó tài khoản bị phong tỏa, người đàn ông bị kiện

Ảnh minh họa

Một sự cố chuyển khoản nhầm hy hữu đã khiến một người đàn ông ở vùng Khanty-Mansiysk (Nga) bất ngờ trở thành “triệu phú” chỉ sau một đêm – và kéo theo hàng loạt rắc rối pháp lý.

Theo trang 86 RU (Nga) ngày 1/11, ông Vladimir Rychagov, cựu trưởng bộ phận tại công ty Severavtodor, đã phát hiện tài khoản ngân hàng của mình xuất hiện 7 triệu rúp (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) vào đầu năm nay. Khi đó, ông chỉ đang chờ nhận lương tháng và 45.000 rúp (khoảng 15 triệu đồng) tiền trợ cấp nghỉ phép.

Sự việc xảy ra vào tháng 1, khi Rychagov vẫn đang trong kỳ nghỉ phép không lương kéo dài 5 ngày. Ông kể lại: “Ngày 14/1, tôi nhận được thông báo chuyển khoản tiền nghỉ phép khoảng 45.000 rúp. Nhưng cùng lúc đó, tôi thấy trong tài khoản của mình có thêm 7 triệu rúp tiền lương”.

Không lâu sau, công ty phát hiện sai sót. Hóa ra, toàn bộ tiền lương của 34 nhân viên ở một chi nhánh khác đã bị hệ thống chuyển nhầm vào tài khoản của Rychagov. Ban lãnh đạo yêu cầu ông ngay lập tức hoàn trả toàn bộ số tiền.

Tuy nhiên, Rychagov cho rằng mình không có nghĩa vụ phải trả lại toàn bộ ngay lập tức. Ông đề xuất công ty trừ dần 20% thu nhập hàng tháng, nhưng bị từ chối. “Tôi tìm hiểu trên mạng và thấy rằng, chỉ trong trường hợp có lỗi tính toán rõ ràng thì người nhận mới phải trả lại. Còn nếu là lỗi kỹ thuật, và trong giấy chuyển tiền ghi rõ là ‘tiền lương thưởng’, thì tôi có quyền sử dụng số tiền ấy”, ông nói.

Sau đó, người đàn ông này mua một chiếc ô tô cũ, đổi số điện thoại và cùng gia đình rời Khanty-Mansiysk chuyển về Khabarovsk, nơi ông sinh ra. “Chúng tôi lo cho sự an toàn của bản thân. Dù sao thì đây cũng là số tiền không nhỏ”, ông chia sẻ.

Do đó, công ty khởi kiện và tài khoản ngân hàng của người đàn ông bị đóng băng, mở đầu cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Tòa án cấp sơ thẩm sau đó ra phán quyết buộc Rychagov hoàn trả toàn bộ 7 triệu rúp. Tuy nhiên, ông đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao, khẳng định mình có quyền giữ lại số tiền này, vì lỗi không thuộc về mình. Hiện số tiền đã bị phong tỏa trong thời gian chờ kết quả xét xử cuối cùng.

Về quan điểm của doanh nghiệp, song giám đốc điều hành tạm quyền chỉ cho biết công ty sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để giải quyết. "Không có khoản lương thứ 13 nào; đó chỉ là chuyển khoản nhầm. Chúng tôi có lệnh tòa và sẽ xử lý trong khuôn khổ pháp luật", vị giám đốc này nhấn mạnh.

Trước đó, báo chí Nga từng đưa tin một nhóm trẻ em ở thành phố Nizhnevartovsk (cũng thuộc vùng Khanty-Mansiysk) nhặt được hơn 700.000 rúp trên ghế đá trong công viên, cho thấy vùng đất này liên tiếp chứng kiến những câu chuyện “khó tin nhưng có thật” liên quan đến tiền bạc.