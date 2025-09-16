Lương Thế Thành - Thúy Diễm để lộ mối quan hệ thật hậu lùm xùm lộ clip quay lén nhạy cảm
Trước đó, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt vì khoảnh khắc Thúy Diễm hôn bạn diễn Ma Ran Đô bị lan truyền chóng mặt.
- 15-09-2025Con trai 7 tuổi của Lương Thế Thành, ngoại hình sao y "bản chính", thuyết trình tiếng Anh - Việt đều thuần thục
- 12-09-2025Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm
- 22-10-2024Vợ Lương Thế Thành: "Mấy tháng trời vợ chồng tôi ở nhà chỉ ôm nhau thôi"
Khoảng 10 ngày trước, Thúy Diễm bất ngờ vướng "tai bay vạ gió" vì mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lén tình cảm của cô và Ma Ran Đô khi tham gia một vở diễn. Dù Thúy Diễm đã lên tiếng đính chính, khoảnh khắc này vẫn bị bàn luận tiêu cực và kéo theo tin đồn hôn nhân rạn nứt với ông xã Lương Thế Thành.
Trên trang cá nhân, nam diễn viên mới đây đăng tải hình ảnh bên bà xã Thúy Diễm tại sân bay. Anh còn khoác vai cô tình tứ, tiết lộ đưa nửa kia đi chơi để giải tỏa tinh thần: "Mấy nay em than buồn nên đưa em đi chơi cho vui". Chỉ qua dòng trạng thái này, Lương Thế Thành một lần nữa khẳng định mối quan hệ vợ chồng vẫn đang tốt đẹp và đập tan nghi vấn chia tay.
Ngày 12/9, Lương Thế Thành lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân trục trặc, khẳng định tổ ấm của anh và Thúy Diễm vẫn hạnh phúc. Nam diễn viên nhấn mạnh những cảnh quay tình cảm chỉ đơn thuần là công việc, hoàn toàn không liên quan đến đời sống riêng tư. Anh bày tỏ mong muốn khán giả tin tưởng và không hoang mang trước những thông tin sai lệch.
Sau khi được ông xã đứng ra bênh vực, Thúy Diễm lên tiếng bày tỏ mong muốn kết thúc mọi chuyện. Cô viết: "Lần đầu thấy chồng giận thế này. Tôi nghĩ tới đây là quá đủ. Chúng tôi xin phép dừng lại sự việc này, sẽ không đôi co hay lên tiếng gì nữa. Ai hiểu sẽ yêu, ai cố tình ghét thì có giải thích thế nào cũng vậy. Chúng tôi còn giữ tinh thần cho những điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống và làm nghề thật tốt".
Trưa 5/9, Thuý Diễm từng lên tiếng: "Diễm rất mong làm ơn hãy để những người nghệ sĩ chân chính được làm nghề, được yêu nghề. Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như Diễm".
Lương Thế Thành và Thúy Diễm vốn được biết đến là cặp đôi “trai tài - gái giỏi” của màn ảnh Việt. Sau khi kết hôn, cả hai có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Trong showbiz, họ cũng được xem là hình mẫu gia đình hạnh phúc, viên mãn.
Phụ nữ số