Lương Thế Thành - Thúy Diễm để lộ mối quan hệ thật hậu lùm xùm lộ clip quay lén nhạy cảm

16-09-2025 - 15:06 PM | Sống

Trước đó, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt vì khoảnh khắc Thúy Diễm hôn bạn diễn Ma Ran Đô bị lan truyền chóng mặt.

Khoảng 10 ngày trước, Thúy Diễm bất ngờ vướng "tai bay vạ gió" vì mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lén tình cảm của cô và Ma Ran Đô khi tham gia một vở diễn. Dù Thúy Diễm đã lên tiếng đính chính, khoảnh khắc này vẫn bị bàn luận tiêu cực và kéo theo tin đồn hôn nhân rạn nứt với ông xã Lương Thế Thành. 

Trên trang cá nhân, nam diễn viên mới đây đăng tải hình ảnh bên bà xã Thúy Diễm tại sân bay. Anh còn khoác vai cô tình tứ, tiết lộ đưa nửa kia đi chơi để giải tỏa tinh thần: "Mấy nay em than buồn nên đưa em đi chơi cho vui". Chỉ qua dòng trạng thái này, Lương Thế Thành một lần nữa khẳng định mối quan hệ vợ chồng vẫn đang tốt đẹp và đập tan nghi vấn chia tay. 

Lương Thế Thành - Thúy Diễm để lộ mối quan hệ thật hậu lùm xùm lộ clip quay lén nhạy cảm- Ảnh 1.

Lương Thế Thành khoe ảnh check-in tại sân bay bên bà xã Thúy Diễm

Lương Thế Thành - Thúy Diễm để lộ mối quan hệ thật hậu lùm xùm lộ clip quay lén nhạy cảm- Ảnh 2.

Cả hai có động thái được cho là ngầm khẳng định tình cảm vẫn đang bền chặt

Lương Thế Thành - Thúy Diễm để lộ mối quan hệ thật hậu lùm xùm lộ clip quay lén nhạy cảm- Ảnh 3.

Trước đó, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt vì khoảnh khắc Thúy Diễm hôn bạn diễn Ma Ran Đô bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội

Ngày 12/9, Lương Thế Thành lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân trục trặc, khẳng định tổ ấm của anh và Thúy Diễm vẫn hạnh phúc. Nam diễn viên nhấn mạnh những cảnh quay tình cảm chỉ đơn thuần là công việc, hoàn toàn không liên quan đến đời sống riêng tư. Anh bày tỏ mong muốn khán giả tin tưởng và không hoang mang trước những thông tin sai lệch.

Sau khi được ông xã đứng ra bênh vực, Thúy Diễm lên tiếng bày tỏ mong muốn kết thúc mọi chuyện. Cô viết: "Lần đầu thấy chồng giận thế này. Tôi nghĩ tới đây là quá đủ. Chúng tôi xin phép dừng lại sự việc này, sẽ không đôi co hay lên tiếng gì nữa. Ai hiểu sẽ yêu, ai cố tình ghét thì có giải thích thế nào cũng vậy. Chúng tôi còn giữ tinh thần cho những điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống và làm nghề thật tốt".

Lương Thế Thành - Thúy Diễm để lộ mối quan hệ thật hậu lùm xùm lộ clip quay lén nhạy cảm- Ảnh 4.

Khi bà xã vướng thông tin tiêu cực, Lương Thế Thành đã lên tiếng làm rõ, khẳng định chắc nịch về mối quan hệ của cả hai

Trưa 5/9, Thuý Diễm từng lên tiếng: "Diễm rất mong làm ơn hãy để những người nghệ sĩ chân chính được làm nghề, được yêu nghề. Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như Diễm".

Lương Thế Thành và Thúy Diễm vốn được biết đến là cặp đôi “trai tài - gái giỏi” của màn ảnh Việt. Sau khi kết hôn, cả hai có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Trong showbiz, họ cũng được xem là hình mẫu gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm để lộ mối quan hệ thật hậu lùm xùm lộ clip quay lén nhạy cảm- Ảnh 5.

Khoảnh khắc Thúy Diễm tình tứ với Ma Ran Đô trong một vở diễn đã khiến cô vướng ồn ào, cuộc sống bị ảnh hưởng

Con trai 7 tuổi của Lương Thế Thành, ngoại hình sao y "bản chính", thuyết trình tiếng Anh - Việt đều thuần thục

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

