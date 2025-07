Lý do Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 người đánh học sinh ở tiệm internet

Công an TP HCM mong muốn người dân, cơ quan báo chí… tiếp tục hỗ trợ, đồng hành trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, cung cấp ngay cho cơ quan công an khi có thông tin liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để hỗ trợ quá trình xác minh, điều tra vụ việc.