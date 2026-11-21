Theo quyết định mới ban hành, UBND TP. Đà Nẵng hủy bỏ 2 quyết định trước đây của Chủ tịch UBND thành phố liên quan đến quy hoạch dự án Khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà.

Cụ thể, quyết định thứ nhất là Quyết định số 7214/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà. Quyết định thứ hai là Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 về việc phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu số 2 thuộc dự án Khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà.

Một dự án bỏ hoang trên bán đảo Sơn Trà.

Việc hủy bỏ các quyết định trên được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, nhằm triển khai Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170 của Quốc hội cùng các chủ trương, quy định pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quy hoạch và quản lý khu vực bán đảo Sơn Trà.

Sau khi hủy bỏ 2 quyết định quy hoạch, UBND TP. Đà Nẵng giao UBND phường Sơn Trà phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai quyết định theo quy định; đồng thời thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện.

Các sở, ngành chức năng được giao rà soát toàn bộ thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch sử dụng đất, đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng và những nội dung liên quan đến dự án hạ tầng kỹ thuật Khu biệt thự tại bán đảo Sơn Trà.

Đáng chú ý, sau khi các quyết định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bị hủy bỏ, việc quản lý khu vực này sẽ được thực hiện theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc rà soát, điều chỉnh cách thức quản lý quy hoạch tại khu vực bán đảo Sơn Trà nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa các cấp quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển chung và các quy định pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng, đô thị tại địa phương.