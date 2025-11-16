Lý do Đàm Vĩnh bán biệt thự hơn trăm tỷ, hai mặt tiền ở TP.HCM

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa xác nhận với Báo Thanh Niên rằng, anh đã hoàn tất việc bán căn biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng tại quận 10, TP.HCM. Đây là ngôi nhà gắn bó với nam ca sĩ nhiều năm, từng được anh đầu tư mạnh tay để làm phòng thu, phòng giải trí và là nơi tổ chức nhiều sự kiện thân mật với bạn bè, đồng nghiệp.

Việc rao bán biệt thự trăm tỷ gây nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, từ khó khăn tài chính cho đến biến cố trong hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trước khi xác nhận với Thanh Niên việc bán biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ lý do lớn nhất khiến anh quyết định bán căn nhà gắn bó nhiều năm là vì con trai – bé Polo.

"Bé Polo hiện học tại một ngôi trường quốc tế ở Quận 2. Quãng đường di chuyển mỗi ngày từ nhà đến trường khá xa và tốn thời gian, trong khi bé sẽ học cả 3 cấp tại đây. Anh Hưng muốn con có thêm thời gian nghỉ ngơi nên quyết định dời về gần đây", theo Vietnamnet đưa tin lý do Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự.

Bên ngoài biệt thự vừa bán của nam ca sĩ. Căn biệt thự có 2 mặt tiền tọa lạc ở quận 10 TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng trong căn biệt thự vừa bán của mình. Nam ca sĩ vẫn trang trí Noel lộng lẫy.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên tờ Ngôi Sao, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh cũng phải bán nhà để có thêm tiền hoàn thiện nhà mới. "Tôi phải bán biệt thự hiện tại mới đủ tiền hoàn thiện nhà mới theo ý muốn. Rời ngôi nhà thân thuộc với mình nhiều năm là điều khó khăn nhưng vì con trai, tôi có thể làm tất cả", nguồn ngôi sao.

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn được chủ nhà mới cho ở trong biệt thự đến hết Tết Nguyên Đán. Chính vì thế mà Đàm Vĩnh Hưng đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để trang trí ngôi nhà lộng lẫy nhân dịp Noel. Đây là hoạt động quen thuộc suốt nhiều năm qua của Đàm Vĩnh Hưng, anh thường mở cửa cho khán giả và người thân vào thăm quan biệt thự vào dịp này.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 là một trong những ca sĩ nổi bật của V-pop và thường được gọi là “ông hoàng nhạc Việt”. Các bản hit làm nên tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng như: Xin Lỗi Tình Yêu, Biển Tình, Vùng Trời Bình Yên cùng phong cách biểu diễn mạnh mẽ, cá tính. Ngoài ca hát, nam ca sĩ cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Đàm Vĩnh Hưng từng kết hôn với một bầu show hơn 17 tuổi. Cặp đôi ly hôn vào năm 2021. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng là bố đơn thân.