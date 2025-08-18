Lý do doanh nghiệp ồ ạt phát hành cổ phiếu

Tuần này, có 23 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 17 công ty trả cổ tức bằng tiền, 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 công ty phát hành thêm.

Đua nhau phát hành

Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) thông báo sẽ chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, có nghĩa cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền mua 3 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/8. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ 27/8 - 15/9. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, chưa đến một nửa thị giá hiện tại là 24.700 đồng/cổ phiếu.

DIC Corp khởi động lại kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là gần 2.005 tỷ đồng sẽ được TCH sử dụng đầu tư cho dự án Hoàng Huy Green River 1.200 tỷ đồng, còn lại gần 805 tỷ đồng cho dự án Hoàng Huy Commerce - tòa H2.

Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: CK) khởi động lại kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1.000:232 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 1.800 tỷ đồng từ quý III/2025 đến quý I/2026. Cổ phiếu DIG đã tăng giá gần gấp đôi so với hồi tháng 4, lên 23.300 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) cũng phát hành hơn 16 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 162 tỷ đồng để trả nợ và chi phí dự án. Cổ phiếu NHA đã tăng giá 50% so với hồi tháng 4.

Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 93 triệu cổ phiếu với giá 18.600 đồng/cổ phiếu, huy động 1.739 tỷ đồng cho dự án DatXanh Homes Parkview tại TPHCM. Giá cổ phiếu DXG đã tăng 105% so với hồi 4 tháng, lên 21.200 đồng/cổ phiếu.

Tổng Giám đốc Vinasun gom cổ phiếu

Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) - vừa mua 500.000 cổ phiếu VNS để nâng sở hữu lên 5,73% vốn điều lệ. Sau giao dịch, ông Duy đã là cổ đông lớn tại Vinasun và cùng với người liên quan, nhóm cổ đông này đang sở hữu 42,56% vốn điều lệ tại Vinasun.

Trong nửa đầu năm nay, nhóm Tael Two Partners đã bán ra 3 triệu cổ phiếu VNS để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị VNS - đã giảm sở hữu về 6,27% vốn điều lệ, Công ty CP VBP - đơn vị liên quan ông Lê Hải Đoàn đã nâng sở hữu lên 7,77% vốn điều lệ.

Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam trở thành cổ đông lớn của Vinasun.

Công ty CP Điện lực GELEX (GELEX Electric - mã chứng khoán: GEE) thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Với 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GEE sẽ bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2024. Cụ thể, NTC dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%. Với gần 24 triệu cổ phiếu NTC đang lưu hành, ước tính Nam Tân Uyên sẽ phải chi khoảng gần 144 tỷ đồng cho cổ đông.

Tại thời điểm ngày 30/6, Công ty CP Cao su Phước Hòa đang sở hữu gần 7,9 triệu cổ phiếu NTC, sẽ nhận về hơn 47 tỷ đồng tiền cổ tức từ Nam Tân Uyên. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng sẽ nhận về gần 20 tỷ đồng cổ tức khi sở hữu hơn 4,9 triệu cổ phiếu NTC. Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG nhận về gần 29 tỷ đồng khi sở hữu gần 4,8 triệu cổ phiếu.

Ngày 22/8, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL - mã chứng khoán: OIL) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5%. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV OIL dự chi 250 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này, thời gian thanh toán dự kiến ngày 11/9.