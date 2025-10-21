Lý do Flora Avenue là “tổ ấm” chinh phục mọi thế hệ?

Trong nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, con người khát khao tìm về những miền sống cân bằng, nơi hiện đại giao hòa cùng thiên nhiên, nơi từng thế hệ đều tìm thấy niềm vui riêng trong cùng một mái ấm.

Trái tim tiện ích giữa đại đô thị Nam Hà Nội

Là "mảnh ghép trung tâm" của đại đô thị Sun Urban City, Flora Avenue được kiến tạo như trái tim tiện ích, nơi mọi nhu cầu từ sinh hoạt, giáo dục, y tế đến giải trí, thể thao của cư dân đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Tâm điểm của phân khu là Đại lộ hoa rộng 98m, trải dài 10ha men theo dòng kênh thơ mộng, được ví như "lá phổi xanh" của toàn khu. Không lâu nữa, hai bên đại lộ, những hàng mai anh đào, ban Tây Bắc sẽ nở rộ theo mùa, hòa cùng dòng kênh nội khu uốn lượn, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động giữa lòng đô thị hiện đại. Đây không chỉ là không gian dạo bộ thư giãn mà còn là điểm giao cảm xúc của cộng đồng – nơi diễn ra các lễ hội hoa, phiên chợ cuối tuần, hoạt động thể thao hay những buổi dã ngoại gia đình.

Những ai yêu thiên nhiên sẽ dễ dàng nhận ra tinh thần "xanh" và "bản sắc" được Sun Group gửi gắm trong từng chi tiết của Flora Avenue. Ba vườn nội khu đặc trưng gồm Vườn Liễu Đôi, Vườn Quýt, Vườn Lụa cũng chính là ba trong số các "pocket garden - công viên bỏ túi" độc lạ của Sun Urban City, được lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Hà Nam xưa, quê hương của làng võ, làng nghề và những mùa hoa trái trù phú.

Vườn nội khu độc đáo lấy cảm hứng từ văn hóa và làng nghề truyền thống. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Nếu Vườn Liễu Đôi là nơi gợi nhớ tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe, thì Vườn Quýt lại mang sắc vàng ấm áp, biểu trưng cho tài lộc, sung túc. Trong khi đó, Vườn Lụa được lấy cảm hứng từ làng nghề Nha Xá nổi tiếng, là không gian dành cho nghệ thuật, thư giãn và những phút tĩnh lặng giữa nhịp sống sôi động.

Không gian sống không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn giàu giá trị tinh thần, tựa như một bản giao hưởng của tự nhiên và văn hóa được hòa quyện khéo léo trong từng góc phố.

Không gian sống cho mọi thế hệ, nơi mỗi người tìm thấy niềm vui riêng

Flora Avenue được quy hoạch theo mô hình "đa thế hệ – đa trải nghiệm", nơi mỗi thành viên trong gia đình đều có không gian riêng để vui sống.

Với người lớn tuổi, hệ thống đường dạo, công viên nội khu và trung tâm người cao tuổi mang đến môi trường sống an lành, yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên. Những buổi sáng sớm thong dong đi bộ dưới hàng cây hoa nở, chiều tham gia CLB cộng đồng… tất cả sẽ trở thành thói quen gắn bó của cư dân cao niên.

Môi trường sống sinh thái kế cận trục đại lộ hoa hơn 10ha. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Từ nhà phố, biệt thự tới căn hộ, Flora Avenue mang đến không gian sống hiện đại phù hợp cho trẻ nhỏ, nhưng tiện ích hoàn thiện mới là điểm nhấn. Hệ thống trường mầm non, trường tiểu học, trường liên cấp 1-2-3, trường nghề, khu công viên thể thao, sân chơi và bể bơi trong nhà - ngoài trời giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần, để mỗi đứa trẻ lớn lên trong không gian an toàn, năng động và sáng tạo.

Với những người trẻ thành đạt, Flora Avenue mang đến sự an tâm trọn vẹn khi có thể chia sẻ ước mong về môi trường sống lành mạnh, nơi con trẻ được phát triển tự nhiên và thế hệ sinh thành được an hưởng cuộc sống bình yên. Không gian đô thị hiện đại xen lẫn mảng xanh rộng mở cũng giúp cân bằng năng lượng, khơi nguồn cảm hứng.

Cư dân Flora Avenue với đặc quyền tiện ích ngay trước ngưỡng cửa. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đặc biệt, cư dân Flora Avenue được thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích quy mô vượt trội của đô thị Sun Urban City, nổi bật là 5 đại công viên mang những sắc thái riêng biệt. Công viên nước Sun World Hà Nam vận hành từ tháng 5/2025 với 14 tổ hợp trò chơi quy mô, mang đến trải nghiệm đa dạng. Tất cả tạo nên một "hệ sinh thái sống" khép kín, đa năng và kết nối, nơi mỗi cư dân dù ở lứa tuổi nào đều tìm thấy niềm vui, năng lượng và bình an trong từng nhịp sống.

Biểu tượng sống mới phía Nam Thủ đô

Flora Avenue sở hữu vị trí đắt giá tại giao điểm hai trục huyết mạch của đô thị Sun Urban City gồm tuyến 32m gắn kết Sun Urban City, Sun River City và Sun Legacy City, cùng tuyến 36m mở lối từ nút giao Phú Thứ đến nút giao Liêm Tuyền – vị trí đặt ga Phủ Lý của đường sắt cao tốc Bắc - Nam tương lai.

Không chỉ dừng lại ở quy hoạch tiện ích vị nhân sinh, Flora Avenue còn chinh phục khách hàng bằng sản phẩm đa dạng. Các căn hộ cao tầng có thiết kế "mini" duplex, sáng tạo và tối ưu diện tích công năng tại Park Residence và Road Residence. Các tuyến phố thấp tầng lại ghi dấu ấn bằng kiến trúc độc bản, với hơn 410 mẫu thiết kế mang phong cách Indochine tinh tế, sang trọng. Tất cả được quy hoạch khoa học, khai thác công năng linh hoạt vừa ở vừa kinh doanh, mở ra tiềm năng sinh lời bền vững.

Flora Avenue chinh phục khách hàng bằng quỹ sản phẩm đa dạng. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Trong bức tranh tổng thể của đại đô thị Sun Urban City Nam Hà Nội, Flora Avenue như một điểm nhấn rực rỡ: vừa hiện đại, vừa nhân văn, kết nối hài hòa giữa yếu tố tự nhiên và tiện nghi đô thị. Giữa làn sóng di cư ra vùng ven tìm kiếm không gian sống chất lượng, sự xuất hiện của Flora Avenue là lời hồi đáp cho câu hỏi: "Liệu có nơi nào mà mọi thế hệ đều có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn?"

Câu trả lời đang hiện hữu ngay tại Flora Avenue, trái tim tiện ích giữa đại đô thị Sun Urban City Nam Hà Nội, nơi những giá trị sống lý tưởng được kết tinh từ quy hoạch, thiên nhiên và tầm nhìn kiến tạo của Sun Group.