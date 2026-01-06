Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do giá sầu riêng tăng 10.000 đồng/kg chỉ sau 3 ngày

06-01-2026 - 16:36 PM | Thị trường

Sầu riêng Dona trong ngày được các vựa thu mua ở mức 110.000 đồng/kg (loại A) và 90.000 đồng/kg (loại B).

Ngày 6-1, ông Trần Đăng, một thương lái mua sầu riêng ở ĐBSCL, xác nhận giá mua sầu riêng vừa tăng do đứt lứa, hàng rất hiếm nên chỉ sau 2-3 ngày đã tăng từ 7.000 – 10.000 đồng/kg với giống Ri 6.

Tuy nhiên, ông Đăng dự báo việc giá sầu riêng tăng chỉ là tạm thời do hiện tại xuất khẩu ít, chủ yếu phân phối nội địa nên giá không quá cao.

Các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL trong ngày thông báo giá sầu riêng Ri 6 ở mức 65.000 – 70.000 đồng/kg (loại A); 50.000 - 55.000 đồng/kg (loại B), tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với vài ngày trước.

Sầu riêng Dona trong ngày được các vựa thu mua ở mức 110.000 đồng/kg (loại A) và 90.000 đồng/kg (loại B), tăng 5.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng tăng 10 . 000 Đồng / kg chỉ sau 3 ngày do đứt hàng - Ảnh 2.

Sầu riêng bán lẻ tại siêu thị

Bà Nguyễn Thị Thinh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Phú (Vĩnh Long), sở hữu 300 ha sầu riêng, cũng xác nhận giá sầu riêng đang tăng nóng với lý do "hết hàng" nên không có nhiều nhà vườn hưởng lợi. Dù giá tăng nhưng so với những năm trước chưa bằng một nửa.

Theo bà Thinh, giá sầu riêng Ri 6 mua xô tại vườn ở mức 53.000 đồng/kg, nông dân lãi nhẹ do đang là mùa nghịch, chi phí chăm sóc mỗi cây sầu riêng lên đến tiền triệu trong khi chính vụ chỉ cần 500.000 đồng/cây.

"Các chủ vườn đang cố gắng áp dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, giữ lợi nhuận khi giá sầu riêng không còn cao như trước" – bà Thinh nói.

Việt Nam hiện có khoảng 180.000 ha sầu riêng, nhiều nhất ở Đắk Lắk. Số liệu hải quan cho thấy, 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 3,65 tỉ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm tới 94,54% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng, với 3,45 tỉ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cuộc đua sầu riêng tại Trung Quốc: Việt Nam áp sát Thái Lan, tiến gần tới mốc 50% thị phần

PV

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đông Nam Á tăng trưởng xe điện vượt xa Mỹ, Nhật - riêng Việt Nam tỷ lệ đạt gần 40%

Đông Nam Á tăng trưởng xe điện vượt xa Mỹ, Nhật - riêng Việt Nam tỷ lệ đạt gần 40% Nổi bật

Ông Trump cảnh báo một quốc gia

Ông Trump cảnh báo một quốc gia Nổi bật

Cận Tết, Xanh SM chính thức ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng bằng xe tải điện, giá từ 110.000 đồng

Cận Tết, Xanh SM chính thức ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng bằng xe tải điện, giá từ 110.000 đồng

16:46 , 06/01/2026
Hyundai tiếp tục chơi lớn ngay đầu năm mới: Santa Fe, Palisade giảm cao nhất 220 triệu

Hyundai tiếp tục chơi lớn ngay đầu năm mới: Santa Fe, Palisade giảm cao nhất 220 triệu

16:01 , 06/01/2026
Giá mít Thái tăng cao nhưng vì sao nhà vườn miền Tây không vui?

Giá mít Thái tăng cao nhưng vì sao nhà vườn miền Tây không vui?

16:01 , 06/01/2026
Phát hiện mỏ quặng vàng trữ lượng hơn 222 triệu tấn

Phát hiện mỏ quặng vàng trữ lượng hơn 222 triệu tấn

15:01 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên