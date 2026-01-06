Lý do giá sầu riêng tăng 10.000 đồng/kg chỉ sau 3 ngày

Ngày 6-1, ông Trần Đăng, một thương lái mua sầu riêng ở ĐBSCL, xác nhận giá mua sầu riêng vừa tăng do đứt lứa, hàng rất hiếm nên chỉ sau 2-3 ngày đã tăng từ 7.000 – 10.000 đồng/kg với giống Ri 6.

Tuy nhiên, ông Đăng dự báo việc giá sầu riêng tăng chỉ là tạm thời do hiện tại xuất khẩu ít, chủ yếu phân phối nội địa nên giá không quá cao.

Các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL trong ngày thông báo giá sầu riêng Ri 6 ở mức 65.000 – 70.000 đồng/kg (loại A); 50.000 - 55.000 đồng/kg (loại B), tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với vài ngày trước.

Sầu riêng Dona trong ngày được các vựa thu mua ở mức 110.000 đồng/kg (loại A) và 90.000 đồng/kg (loại B), tăng 5.000 đồng/kg.

Sầu riêng bán lẻ tại siêu thị

Bà Nguyễn Thị Thinh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Phú (Vĩnh Long), sở hữu 300 ha sầu riêng, cũng xác nhận giá sầu riêng đang tăng nóng với lý do "hết hàng" nên không có nhiều nhà vườn hưởng lợi. Dù giá tăng nhưng so với những năm trước chưa bằng một nửa.

Theo bà Thinh, giá sầu riêng Ri 6 mua xô tại vườn ở mức 53.000 đồng/kg, nông dân lãi nhẹ do đang là mùa nghịch, chi phí chăm sóc mỗi cây sầu riêng lên đến tiền triệu trong khi chính vụ chỉ cần 500.000 đồng/cây.

"Các chủ vườn đang cố gắng áp dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, giữ lợi nhuận khi giá sầu riêng không còn cao như trước" – bà Thinh nói.

Việt Nam hiện có khoảng 180.000 ha sầu riêng, nhiều nhất ở Đắk Lắk. Số liệu hải quan cho thấy, 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 3,65 tỉ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm tới 94,54% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng, với 3,45 tỉ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.