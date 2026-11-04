Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do không xử phạt xe khách bị phản ánh 'đi ngược chiều trên cao tốc'

| | Sống

Lý do không xử phạt xe khách bị phản ánh 'đi ngược chiều trên cao tốc'

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đã xác minh, làm rõ thông tin phản ánh xe ô tô khách biển số 50H-450.xx “đi ngược chiều trên đường cao tốc”.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT , Trạm CSGT Ngã Ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin phản ánh xe ô tô khách biển số 50H-450.xx “ đi ngược chiều trên đường cao tốc ”.

Theo đó, vào ngày 3/11, lực lượng CSGT đã làm việc với lái xe L Q K (sinh năm 1964, trú tại xã Tân Hương, Đồng Tháp) đồng thời kiểm tra dữ liệu camera hành trình và xác minh tại hiện trường.

CSGT CATP Đồng Nai làm việc với tài xế, đồng thời kiểm tra dữ liệu camera hành trình và xác minh tại hiện trường. Nguồn: Cục CSGT

Kết quả xác minh cho thấy, vụ việc xảy ra vào 13h37 ngày 31/10/2026, tại Km 11 đường Vành đai 3, thuộc khu phố Phú Thạnh, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai.

Theo cơ quan chức năng, đây không phải trên đường cao tốc như thông tin phản ánh; đồng thời tuyến đường này hiện vẫn đang thi công, chưa đưa vào khai thác và hệ thống biển báo chưa đầy đủ.

Lái xe L Q K điều khiển phương tiện do chưa thuộc đường, nên đã đi vào khu vực trên thì gặp chướng ngại vật (do đơn vị thi công đặt để chặn đường) nên không tiếp tục di chuyển được buộc phải quay đầu xe lại.

Do chưa đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm , lực lượng CSGT CATP Đồng Nai không xử phạt đối với trường hợp trên.

Cục CSGT thông tin tới người dân phản ánh vi phạm giao thông trên biết theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan này đề nghị người phản ánh cần chủ động lắp đặt camera hành trình trên phương tiện để ghi nhận phản ánh. Cục CSGT nhấn mạnh rằng người dân không sử dụng điện thoại để quay phim khi đang lái xe, bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông .

CSGT Hà Nội ghi hình xử phạt hàng loạt xe limousine vi phạm

Theo Lê Tuấn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đang giữ chức Phó Chủ tịch SHB, sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng

Nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đang giữ chức Phó Chủ tịch SHB, sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng Nổi bật

Dạy từ mầm non đến lớp 12, trường học do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư có diễn biến mới

Dạy từ mầm non đến lớp 12, trường học do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư có diễn biến mới Nổi bật

Thiếu nữ đang chờ xe bus thì nổi tiếng, có tấm ảnh thẻ được đạo diễn trăm tỷ giúp đổi đời

Thiếu nữ đang chờ xe bus thì nổi tiếng, có tấm ảnh thẻ được đạo diễn trăm tỷ giúp đổi đời

18:16 , 04/11/2026
Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng máy hút mùi

Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng máy hút mùi

18:03 , 04/11/2026
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, Hà Nội xuất hiện thay đổi đáng chú ý về nhiệt độ

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, Hà Nội xuất hiện thay đổi đáng chú ý về nhiệt độ

17:48 , 04/11/2026
Loài dơi khổng lồ to như chó con tại đảo Madagascar bất ngờ bị thu nhỏ kích thước đầy bí ẩn

Loài dơi khổng lồ to như chó con tại đảo Madagascar bất ngờ bị thu nhỏ kích thước đầy bí ẩn

17:44 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên