Lý do Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom chiến lược B-1 khỏi Anh
Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom chiến lược B-1 khỏi căn cứ Fairford ở Anh để đưa trở lại nội địa.
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Toàn bộ máy bay ném bom chiến lược B-1 của Không quân Mỹ đã được rút khỏi căn cứ không quân Fairford ở Anh và trở lại Mỹ sau khi sự cố xảy ra tại đây vào tuần trước, tờ The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin khi dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ giấu tên.
Khoảng 10 máy bay ném bom chiến lược Mỹ đã được đồn trú tại căn cứ không quân này. Quân đội Mỹ đã sử dụng căn cứ không quân làm điểm hạ cánh cho các máy bay ném bom để thực hiện các đợt tấn công Iran.
Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố: "Mặc dù an ninh vận hành ngăn cản chúng tôi xác nhận sự di chuyển của các tài sản và lực lượng theo thời gian thực, hiện chúng tôi có thể xác nhận, tất cả các máy bay ném bom Mỹ từng được triển khai tới RAF Fairford đã tái triển khai về các căn cứ ở Mỹ."
Ngày 27/9, 5 người ở độ tuổi từ 23 đến 25, đều là cư dân London, đã bị bắt giữ ở khu vực lân cận căn cứ không quân Fairford tại Tây Anh.
Họ đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh vào ngày hôm sau, mặc dù ban đầu họ bị nghi ngờ vi phạm các luật về chất nổ và chủ nghĩa khủng bố.
Cảnh sát sau đó báo cáo rằng không tìm thấy chất nổ trong các xe van của họ.
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