Lý do nắp nồi inox thường có 1 lỗ tròn?

Nếu để ý kỹ những chiếc nồi inox trong gian bếp, bạn sẽ thấy trên nắp nồi thường có một lỗ tròn nhỏ. Chi tiết này thoạt nhìn khá đơn giản, thậm chí nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là một thiết kế để tạo điểm nhấn hoặc giúp nắp nồi dễ cầm. Thực tế, lỗ nhỏ này có vai trò quan trọng trong quá trình nấu nướng, chủ yếu liên quan đến việc thoát hơi nước và hạn chế tình trạng hơi nóng bị giữ lại quá nhiều bên trong nồi.

Giúp hơi nước thoát ra ngoài

Khi đun nấu, nhiệt độ tăng khiến nước trong nồi bốc hơi. Nếu nắp được đậy kín hoàn toàn, lượng hơi nước sẽ tích tụ ở khoảng không phía trên mặt nồi. Lỗ tròn trên nắp tạo ra một đường thoát nhỏ để hơi nước có thể từ từ thoát ra ngoài, giúp giảm lượng hơi bị giữ lại bên trong. Nhờ đó, khi nấu những món có nhiều nước như canh, luộc rau hay ninh thực phẩm, hơi nóng không bị dồn quá nhiều dưới nắp. Đây cũng là lý do bạn có thể nhìn thấy hơi nước thoát ra từ lỗ nhỏ này trong quá trình nấu.

Hạn chế nước sôi trào ra ngoài

Một trong những tác dụng dễ nhận thấy của lỗ thoát hơi là góp phần hạn chế tình trạng nước sôi trào. Khi nồi được đậy kín, hơi nước tích tụ và nhiệt độ tiếp tục tăng có thể khiến nước sôi mạnh hơn, đặc biệt với những món nhiều nước hoặc có khả năng tạo bọt. Lỗ nhỏ giúp hơi nước có thêm đường thoát, từ đó phần nào giảm hiện tượng hơi nóng bị giữ kín dưới nắp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nồi sẽ hoàn toàn không bị trào. Nếu đun ở nhiệt độ quá cao hoặc cho quá nhiều nguyên liệu, nước vẫn có thể sôi mạnh và tràn ra ngoài.

Giúp nắp nồi ổn định hơn

Trong quá trình nấu, hơi nước liên tục sinh ra và tạo áp lực lên mặt dưới của nắp. Nếu hơi khó thoát, nắp có thể bị rung, xê dịch hoặc phát ra tiếng động khi nước sôi mạnh. Lỗ nhỏ trên nắp giúp lượng hơi thoát bớt, nhờ đó nắp có thể nằm ổn định hơn trên miệng nồi. Đây cũng là một chi tiết giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn. Người dùng vẫn có thể đậy nắp để giữ nhiệt nhưng không phải hoàn toàn bịt kín lượng hơi sinh ra trong quá trình đun.

Hạn chế tình trạng nắp bị hút chặt

Không chỉ khi đang đun, sự thay đổi nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến cách nắp nồi hoạt động. Khi nồi nguội dần, hơi nước bên trong ngưng tụ, thể tích hơi giảm xuống. Trong một số trường hợp, điều này có thể tạo ra sự chênh lệch áp suất khiến nắp bám chặt hơn vào miệng nồi. Lỗ nhỏ giúp không gian bên trong nồi có sự trao đổi với bên ngoài, hạn chế tình trạng chênh lệch áp suất quá lớn. Vì vậy, nắp sẽ dễ tháo ra hơn sau khi nấu và để nguội.

Vì sao có nắp nồi inox lại không có lỗ?

Không phải nắp nồi inox nào cũng được thiết kế với một lỗ thoát hơi. Một số loại nắp không có lỗ vì nhà sản xuất đã sử dụng những cơ chế khác để kiểm soát lượng hơi nước và áp suất bên trong, chẳng hạn thiết kế đặc biệt ở phần nắp hoặc cấu trúc giúp hơi có thể thoát theo một hướng khác.

Vì vậy, việc nắp nồi có hay không có lỗ tròn không đồng nghĩa loại nào tốt hơn. Đây chủ yếu là khác biệt trong thiết kế và cơ chế kiểm soát hơi nước của từng sản phẩm. Với những chiếc nắp có lỗ, đây là một chi tiết nhỏ nhưng hữu ích, giúp hơi nước có đường thoát, hạn chế tình trạng nắp rung và phần nào giảm nguy cơ nước sôi trào trong quá trình nấu.