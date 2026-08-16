Loại hạt "tốt bậc nhất thế giới", hóa ra được trồng bạt ngàn ở Việt Nam

Trong danh sách những loại hạt giàu giá trị dinh dưỡng hàng đầu thế giới, không thể không nhắc đến hạt bí - loại hạt nhỏ bé nhưng chứa nhiều dưỡng chất đáng giá. Điều thú vị là thực phẩm được đánh giá cao này lại vô cùng quen thuộc với người Việt, từ những quả bí được trồng phổ biến ở nhiều vùng miền đến món hạt bí rang thường xuất hiện trong các khay bánh mứt ngày Tết.

Hạt bí ngô từ lâu đã trở thành món ăn vặt quen thuộc của người Việt. Từ những quả bí được trồng phổ biến ở nhiều vùng miền, phần hạt thường được giữ lại, làm sạch, phơi hoặc sấy rồi rang giòn.

Không chỉ dễ tìm, hạt bí còn được đánh giá cao về thành phần dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Theo danh sách 100 thực phẩm giàu dinh dưỡng do chuyên trang BBC Good Food công bố, hạt bí ngô nằm trong nhóm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nổi bật. Danh sách được xây dựng dựa trên việc phân tích thành phần của hơn 1.000 loại thực phẩm.

Đáng chú ý, bên cạnh những thực phẩm thường được xem là giàu dưỡng chất như hạnh nhân hay hạt chia, danh sách còn có nhiều nguyên liệu quen thuộc với bữa ăn hàng ngày. Hạt bí là một trong số đó.

Tại Việt Nam, bí ngô được trồng rộng rãi từ Bắc vào Nam và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm. Hạt bí rang vì thế cũng trở thành món ăn vặt bình dị, đặc biệt phổ biến trong dịp Tết.

Nguồn magiê, kẽm và chất béo có lợi

Điểm đáng chú ý nhất ở hạt bí là hàm lượng khoáng chất phong phú. Loại hạt này cung cấp magiê, mangan, đồng, kẽm, cùng protein và nhiều hợp chất thực vật.

Trong đó, magiê là dưỡng chất đặc biệt quan trọng. Khoáng chất này tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể, liên quan đến quá trình tạo năng lượng, hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp, đồng thời góp phần điều hòa huyết áp.

Một khẩu phần hạt bí phù hợp có thể đóng góp đáng kể vào nhu cầu magiê hàng ngày.

Chế độ ăn giàu magiê nói chung được quan tâm vì có liên quan đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ riêng việc ăn hạt bí có thể phòng ngừa đột quỵ hay bệnh tim. Lợi ích đối với tim mạch cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn uống và lối sống.

Hạt bí cũng chứa alpha-linolenic acid (ALA), một dạng omega-3 có nguồn gốc thực vật mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đây là một loại chất béo thiết yếu, đóng vai trò trong nhiều quá trình sinh lý của cơ thể.

Ảnh minh họa.

Có lợi cho sức khỏe nam giới

Hạt bí còn được chú ý nhờ hàm lượng kẽm tương đối cao. Đây là khoáng chất cần thiết cho chức năng miễn dịch, quá trình tổng hợp DNA, phân chia tế bào và sức khỏe sinh sản.

Một số nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa hạt bí, dầu hạt bí với sức khỏe tuyến tiền liệt và chức năng sinh sản nam giới. Tuy nhiên, những bằng chứng này chưa có nghĩa hạt bí có thể thay thế phương pháp điều trị hoặc phòng bệnh được bác sĩ chỉ định.

Với người mắc đái tháo đường, các nghiên cứu thực nghiệm cũng đang tìm hiểu tiềm năng của các hợp chất trong hạt bí đối với kiểm soát đường huyết và tình trạng stress oxy hóa.

Đáng lưu ý, một phần bằng chứng hiện có đến từ nghiên cứu trên động vật hoặc các mô hình thực nghiệm. Vì vậy, cần thêm nghiên cứu trên người để xác định rõ mức độ lợi ích.

Rất tốt cho hệ miễn dịch

Hạt bí cung cấp lượng kẽm đáng kể, một khoáng chất thiết yếu đối với sự phát triển và hoạt động bình thường của các tế bào miễn dịch. Theo tiến sĩ Rohini Patil, bổ sung thực phẩm giàu kẽm như hạt bí vào chế độ ăn có thể góp phần giúp cơ thể duy trì khả năng phòng vệ trước các tác nhân gây nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, hạt bí còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số hợp chất có đặc tính chống viêm cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ miễn dịch.

Hỗ trợ xương và giấc ngủ

Không chỉ tốt cho tim mạch và chuyển hóa, hàm lượng magiê trong hạt bí còn góp phần vào quá trình duy trì sức khỏe xương.

Magiê tham gia vào chuyển hóa vitamin D, cân bằng khoáng chất và quá trình hình thành mô xương. Vì vậy, bổ sung thực phẩm giàu magiê như các loại hạt có thể là một phần của chế độ ăn hướng tới hệ xương khỏe mạnh.

Hạt bí cũng chứa tryptophan, một axit amin được cơ thể sử dụng để tổng hợp serotonin và melatonin. Hai chất này có vai trò trong việc điều hòa tâm trạng và chu kỳ ngủ - thức.

Do đó, hạt bí có thể góp phần vào một chế độ ăn hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định ăn hạt bí trước khi ngủ sẽ giúp mọi người ngủ sâu hoặc ngủ ngon hơn.

Ảnh minh họa.

Ăn hạt bí thế nào để có lợi?

Dù giàu dưỡng chất, hạt bí vẫn là thực phẩm có mật độ năng lượng cao. Vì vậy, ăn quá nhiều có thể khiến tổng lượng calo trong khẩu phần tăng đáng kể.

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị ưu tiên hạt bí nguyên chất, không hoặc ít muối, thay vì các loại hạt rang nhiều muối, đường hoặc tẩm gia vị.

Có thể sử dụng hạt bí như một phần của bữa phụ, rắc lên salad, sữa chua, cháo hoặc ngũ cốc. Một khẩu phần vừa phải kết hợp với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein khác sẽ giúp chế độ ăn đa dạng hơn.

Mặc dù hạt bí tốt nhưng không phải là "siêu thực phẩm" có thể thay thế thuốc hay chữa bệnh. Giá trị lớn nhất của loại hạt dân dã này nằm ở việc nó cung cấp nhiều dưỡng chất với cách sử dụng đơn giản, dễ kết hợp vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Từ một món ăn vặt quen thuộc, hạt bí vì thế có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh.