Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do nhiều vùng chăn nuôi bò sữa trên bờ vực phá sản

21-08-2025 - 08:06 AM | Thị trường

Lý do nhiều vùng chăn nuôi bò sữa trên bờ vực phá sản

Nguyên liệu sữa nhập khẩu ồ ạt đang khiến ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam lao đao, đàn bò sữa ở nông hộ và nhiều vùng truyền thống sụt giảm thê thảm.

Nhiều vùng chăn nuôi bò sữa trên đà phá sản

Ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam từng có giai đoạn phát triển ấn tượng. Chương trình phát triển giai đoạn 2000 - 2020 chứng minh Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng ngành sữa dựa trên nguồn nguyên liệu nội địa. Nhờ kết hợp giữa chăn nuôi tập trung và mô hình nông hộ, đàn bò sữa và sản lượng sữa tươi từng đạt mức tăng trưởng hai con số, đứng đầu khu vực.

Những năm 2010-2015, đàn bò tăng 15,4%/năm, sản lượng sữa tăng gần 18%/năm. Các vùng như Mộc Châu, Ba Vì, TPHCM từng trở thành “thủ phủ” bò sữa, tạo sinh kế ổn định cho hàng vạn hộ dân. Tuy nhiên, bức tranh tươi sáng đó đang dần bị che mờ.

Thị trường sữa trong nước phát triển quá nóng, nhiều thương hiệu xuất hiện, trong khi lượng lượng nguyên liệu sữa nhập khẩu - từ sữa bột đến sữa hoàn nguyên - tràn vào ồ ạt, với tốc độ tăng bình quân 8-12% mỗi năm, thậm chí có năm lên đến 20%. Hệ quả là thị trường rối loạn, sữa tươi trong nước bị lấn át, người tiêu dùng khó phân biệt chất lượng.

Điều đáng lo ngại nhất chính là tốc độ tăng trưởng của đàn bò sữa trong nước giảm sút thê thảm, từ mức 15,4%/năm giai đoạn 2010-2015, đến nay chỉ còn 0,4%/năm. Sự sụt giảm này diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực chăn nuôi nông hộ - vốn chiếm tỷ trọng lớn trong ngành.

Lý do nhiều vùng chăn nuôi bò sữa trên bờ vực phá sản- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam: “Nhiều vùng chăn nuôi bò sữa truyền thống đang trên đà phá sản, như TPHCM, Ba Vì, Mộc Châu… riêng đàn bò sữa của TPHCM giảm trên 50%”.

Sản lượng sữa tươi nguyên liệu cũng giảm tốc nghiêm trọng, từ mức tăng gần 18%/năm xuống chỉ hơn 3%/năm giai đoạn 2020-2024. Với đà này, mục tiêu tự túc 60% nguyên liệu vào năm 2030 sẽ khó đạt.

Trong bối cảnh doanh nghiệp chế biến ưu tiên sữa bột nhập khẩu vì giá rẻ, bảo quản dễ, lợi nhuận cao, người chăn nuôi nội địa rơi vào thế khó: chi phí tăng, giá bán sữa thấp, đầu ra bấp bênh. Ngành chăn nuôi bò sữa đang bị dồn vào chân tường, mất dần lợi thế ngay trên sân nhà.

4 kiến nghị

Hội Chăn nuôi Việt Nam đưa ra nhiều kiến nghị đến các Bộ, ngành, cơ quan chức năng, để ngành sữa phát triển bền vững.

Thứ nhất, phát triển ngành sữa Việt Nam phải phát huy được những lợi thế trong nước, nhất là nguồn sữa tươi và nguyên liệu, phụ gia phong phú của ngành nông nghiệp nhiệt đới nước ta; hạn chế thấp nhất việc nhập khẩu các loại nguyên liệu mà trong nước có thể sản xuất được.

Thứ hai, cần phát triển chương trình dinh dưỡng (chương trình sữa) học đường bằng các sản phẩm sữa tươi, như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã làm rất thành công, vừa giúp trẻ em có được nguồn dinh dưỡng tốt nhất, vừa thúc đẩy ngành chăn nuôi trong nước phát triển. Tiềm năng chăn nuôi gia súc cho sữa của Việt Nam, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này.

Thứ ba, cần hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định minh bạch, rõ ràng, dễ phân biệt các sản phẩm sữa và từ sữa, nhất là giữa sữa tươi với sữa nước (sữa bột pha nước), để người tiêu dùng biết trong lựa chọn sử dụng và người sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản lý thực hiện.

Lý do nhiều vùng chăn nuôi bò sữa trên bờ vực phá sản- Ảnh 2.

Nguyên liệu sữa nhập khẩu ồ ạt, nhiều vùng chăn nuôi bò sữa trên đà phá sản. Ảnh: IT

Thứ tư, đưa quy định, bắt buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa phải có vùng hoặc gắn với vùng nguyên liệu sữa nguyên liệu trong nước, hoặc phải sử dụng tối thiểu bao nhiêu % nguyên liệu sữa tươi trong nước. Vì sữa tươi có lợi cho người tiêu dùng, nhưng ít lợi nhuận nhất đối với người kinh doanh nên không chỉ các quốc gia có ngành sản xuất sữa phát triển, mà ngay ở các nước kém phát triển trong khu vực như Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc cũng đều có quy định này.

Nếu có chính sách phù hợp, Việt Nam hoàn toàn có thể mở rộng tổng đàn bò sữa lên 1,3 - 1,5 triệu con vào năm 2035, đạt sản lượng 4-5 triệu tấn, hướng tới tự chủ 60% nguyên liệu vào năm 2045. Đây vừa là mục tiêu khả thi, vừa là yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh dinh dưỡng quốc gia.

Theo Thanh Huyền

Tiền Phong

Từ Khóa:
bò sữa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ - Nga đang đua nhau đưa một loại ‘báu vật nông sản’ vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta đứng top ‘cá mập’ tiêu thụ của thế giới

Mỹ - Nga đang đua nhau đưa một loại ‘báu vật nông sản’ vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta đứng top ‘cá mập’ tiêu thụ của thế giới Nổi bật

Trước nguy cơ mất đi khách hàng Ấn Độ, Nga ‘cầu cứu’ thành công một cá mập nhập khẩu dầu của thế giới - Ít nhất 15 lô hàng sắp được giao

Trước nguy cơ mất đi khách hàng Ấn Độ, Nga ‘cầu cứu’ thành công một cá mập nhập khẩu dầu của thế giới - Ít nhất 15 lô hàng sắp được giao Nổi bật

Hot: Mở hộp iPhone 17 Pro màu cam, thiết kế hoàn toàn mới, lạ mà đẹp

Hot: Mở hộp iPhone 17 Pro màu cam, thiết kế hoàn toàn mới, lạ mà đẹp

07:40 , 21/08/2025
Không phải Mỹ, đây mới là lí do khiến quốc gia BRICS giảm nhập khẩu dầu Nga còn 1/3 chỉ trong vòng 1 tháng

Không phải Mỹ, đây mới là lí do khiến quốc gia BRICS giảm nhập khẩu dầu Nga còn 1/3 chỉ trong vòng 1 tháng

07:18 , 21/08/2025
Đổi sang xe điện: Người dân TPHCM sẽ được hỗ trợ tối đa chi phí ban đầu

Đổi sang xe điện: Người dân TPHCM sẽ được hỗ trợ tối đa chi phí ban đầu

07:16 , 21/08/2025
Ở Việt Nam có xe tay ga đang giảm giá mạnh, trang bị không thua kém đối thủ Vision mà rẻ hơn 10 triệu

Ở Việt Nam có xe tay ga đang giảm giá mạnh, trang bị không thua kém đối thủ Vision mà rẻ hơn 10 triệu

21:08 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên