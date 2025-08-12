Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do thu hồi quyết định chi trả tiền của 188 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

12-08-2025 - 17:27 PM | Thị trường chứng khoán

188 trái chủ được bồi thường từ vài trăm triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, các trái chủ này hiện trong tình trạng đã chết hoặc chuyển nhượng, tặng, cho... nên Thi hành án TPHCM thu hồi quyết định chi trả tiền của các trái chủ này.

Cơ quan Thi hành án TPHCM đã ban hành Quyết định 69/QĐ-THADS, qua đó thu hồi một phần quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-THADS ngày 17/6/2025 của Cục trưởng Thi hành án dân sự TPHCM, về thi hành án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2.

Lý do thu hồi quyết định chi trả tiền của 188 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát- Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2. Ảnh: Tân Châu

Theo đó, Thi hành án dân sự TPHCM thu hồi quyết định chi trả tiền bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bồi thường cho 188 trái chủ, các công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo danh sách 188 trái chủ ban hành kèm theo của Thi hành án TPHCM, số tiền bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường từ vài trăm triệu đồng đến hơn 4,5 tỷ đồng/trái chủ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng, 188 trái chủ có tên chính thức trên hồ sơ pháp lý vẫn chưa đến thực hiện thủ tục nhận chi trả tiền.

Thi hành án TPHCM cho biết, 188 trái chủ nêu trên hiện trong tình trạng đã chết hoặc chuyển nhượng , tặng, cho...

Giai đoạn 2 vụ Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát , bản án phúc thẩm buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ. Thi hành án dân sự TPHCM đã chi trả được 2 đợt với tổng cộng gần 8.000 tỷ đồng cho hơn 41.000 trái chủ, theo tỷ lệ đợt 1 là 24,81%, đợt 2 là 24,53%.

Theo Tân Châu

Tiền Phong

