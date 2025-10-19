Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý Nhã Kỳ nói về hôn nhân với 1 một người đàn ông

19-10-2025 - 23:24 PM | Lifestyle

“Tôi và người ấy nghiêm túc vun đắp, hướng đến một cái kết trọn vẹn là hôn nhân” – Lý Nhã Kỳ nói.

Mới đây, sự kiện Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2025 đã chính thức diễn ra với chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo” (New Era, New Icons).

Sự xuất hiện của diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ đã tạo nên một tâm điểm đặc biệt, khiến ai cũng chú ý.

Nổi bật trên thảm đỏ lấp lánh của TikTok Awards 2025, Lý Nhã Kỳ thu hút mọi ánh nhìn với sự trẻ trung, rạng rỡ. Ai cũng trầm trồ vì Lý Nhã Kỳ dù đã có tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng, nhan sắc cùng sự tự tin, nhiều năng lượng.

Lý Nhã Kỳ cho biết: “Lịch làm việc của tôi rất dày. Tôi vừa trải qua một chuyến bay dài từ Nhật Bản về nước và lập tức di chuyển đến TikTok Awards. Tôi luôn phải giữ sự chuyên nghiệp và quản lý thời gian chặt chẽ để chuyển đổi liền mạch từ vai trò nhà ngoại giao, đối tác quốc tế sang một nghệ sĩ giải trí.

Sự kiện TikTok Awards chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi trong lịch trình làm việc không ngừng nghỉ của tôi.

Ngay sau đây, tôi phải gấp rút chuẩn bị cho một chuyến công tác quan trọng khác. Tôi đi khảo sát và lên ý tưởng thiết kế cho dự án nghỉ dưỡng retreat quy mô lớn tại Đà Lạt.

Trong năm 2025, tôi đang tập trung mạnh mẽ vào mảng đầu tư bất động sản và xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án tại Đà Lạt này không chỉ là một khoản đầu tư mà còn là tâm huyết lớn của tôi, với quy mô lên đến hơn 50 hecta.

Tôi không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh mà còn muốn tạo ra một không gian nghỉ dưỡng thực thụ, nơi con người có thể tìm về sự cân bằng và chữa lành”.

Có thể thấy, Lý Nhã Kỳ không chỉ là ngôi sao giải trí mà còn là một nữ doanh nhân dám nghĩ dám làm và không ngừng mở rộng đế chế kinh doanh của mình. Việc đích thân đi khảo sát, tham gia vào quá trình lên ý tưởng thiết kế cho thấy sự tỉ mỉ, cầu toàn trong công việc, đảm bảo mọi chi tiết của khu nghỉ dưỡng đều phải đạt đến mức hoàn hảo nhất.

Cô nói: “Từng bước đi trong lĩnh vực bất động sản của tôi đều nghiêm túc và dài hạn, không chạy theo trào lưu mà luôn hướng tới việc tạo ra những giá trị bền vững, độc đáo.

Tôi dồn tâm huyết vào các dự án nghỉ dưỡng retreat tại các vị trí đắc địa như Đà Lạt vì muốn nắm bắt xu hướng du lịch sức khỏe và bền vững đang lên ngôi trên toàn thế giới”.

Nữ diễn viên cũng hé lộ: “Hiện tại, tôi đang hạnh phúc trong một mối quan hệ tình cảm và mối quan hệ này đang được tôi và người ấy nghiêm túc vun đắp, hướng đến một cái kết trọn vẹn là hôn nhân.

Tôi đã tìm thấy được sự bình yên và đồng hành. Năm nay, ngoài các dự án kinh doanh, tôi còn tập trung cho hạnh phúc cá nhân, mong muốn xây dựng một tổ ấm trọn vẹn".

Theo Tùng Ninh

Đời sống Pháp luật

