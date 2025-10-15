Lynk & Co 08 chốt ra mắt Việt Nam tháng này: Dự kiến 2 bản, đều PHEV, chạy 1.400km với đầy bình xăng điện

Lynk & Co xác nhận sẽ ra mắt mẫu SUV 08 EM-P tại Việt Nam vào ngày 24/10/2025. Đây là mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) đầu tiên của hãng phân phối chính hãng trong nước.

Lô xe Lynk & Co 08 EM-P cập cảng Việt Nam hồi tháng 6/2025. Ảnh: FB

Trước đó, Lynk & Co từng dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt vào giữa tháng 10, sau đó dời sang cuối tháng để hoàn thiện công tác chuẩn bị. Theo thông tin từ đại lý, lô xe Lynk & Co 08 đầu tiên đã cập cảng từ tháng 6/2025, phục vụ quá trình thử nghiệm, kiểm định và trưng bày tại hệ thống showroom.

Lynk & Co 08 được định vị ở phân khúc SUV hạng D, với hai phiên bản dự kiến có giá bán khoảng 1,4 – 1,5 tỷ đồng theo thông tin đại lý.

Mẫu xe này sử dụng hệ truyền động lai sạc điện (PHEV), kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L và hai mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt khoảng 345 mã lực, mô-men xoắn cực đại 580 Nm.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng gần 40 kWh, có khả năng di chuyển thuần điện khoảng 200 km. Khi kết hợp cả động cơ xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển có thể đạt khoảng 1.400 km. Mẫu xe này sử dụng nền tảng CMA Evo, tương tự nền tảng phát triển một số dòng xe Volvo và Geely.

Lynk & Co 08 có thiết kế hiện đại với cụm đèn mảnh. Ảnh: Lynk & Co

Về kích thước, Lynk & Co 08 dài 4.820 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.685 mm, trục cơ sở 2.848 mm. Ngoại thất mang phong cách coupe-SUV, cụm đèn chiếu sáng LED kéo dài và dải đèn định vị hình chữ “T”. Phiên bản tiêu chuẩn dùng mâm 18 inch, bản cao cấp dùng mâm 21 inch.

Lynk & Co 08 bản cao cấp ở Việt Nam sẽ dùng mâm lớn. Ảnh: Lynk & Co

Khoang nội thất của Lynk & Co 08 gồm màn hình trung tâm 15,4 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình hiển thị kính lái HUD. Xe trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và ghế trước tích hợp sưởi, làm mát, massage.

Nội thất xe tối giản như xe điện. Ảnh: Lynk & Co

Hệ thống hỗ trợ lái của Lynk & Co 08 bao gồm các tính năng như giữ làn đường, ga tự động thích ứng, cảnh báo va chạm và camera quan sát toàn cảnh 540 độ.