LynkiD mở rộng hệ sinh thái 9 triệu thành viên với sự tham gia từ Lotusmiles

24-10-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Ngày 16/10/2025 tại Hà Nội, hệ sinh thái điểm thưởng LynkiD vừa ghi dấu một cột mốc quan trọng khi Bông Sen Vàng (Lotusmiles) - chương trình khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines - chính thức trở thành đối tác chiến lược.

Sự kiện này mở rộng quy mô tiếp cận của LynkiD lên hơn 30 triệu khách hàng tiềm năng và gần 9 triệu người dùng trực tiếp, khẳng định vị thế của LynkiD là một trong những mạng lưới loyalty liên kết lớn và đa ngành nhất Việt Nam hiện nay.

Không chỉ là bước tiến về quy mô, sự hợp tác giữa LynkiD và Bông Sen Vàng thể hiện rõ xu hướng "liên kết để cùng phát triển" trong kỷ nguyên số. Mô hình loyalty mở (open loyalty) mà LynkiD đang theo đuổi cho phép người dùng tận dụng tối đa giá trị điểm thưởng – không chỉ trong một thương hiệu, mà trên toàn bộ hệ sinh thái.

Giờ đây, người dùng LynkiD có thể quy đổi điểm tích lũy từ các hoạt động tiêu dùng hàng ngày sang dặm thưởng Lotusmiles để có cơ hội trải nghiệm những đặc quyền bay cao cấp như nâng hạng hội viên, hành lý ký gửi, phòng chờ thương gia, ưu tiên làm thủ tục và lên máy bay. Ngược lại, hội viên Bông Sen Vàng có thể chuyển đổi dặm bay sang hệ sinh thái LynkiD, mở ra hơn 10.000 lựa chọn quà tặng đến từ 1.300+ thương hiệu trong các lĩnh vực ăn uống, giải trí, mua sắm, du lịch và viễn thông.

Sự kết nối này mang đến trải nghiệm liền mạch và linh hoạt hơn bao giờ hết, đồng thời thúc đẩy giá trị tương tác đa chiều giữa người dùng – thương hiệu – hệ sinh thái.

Với các doanh nghiệp và thương hiệu đối tác, liên kết giữa LynkiD và Bông Sen Vàng mở ra kênh tiếp cận khách hàng mới đầy tiềm năng. Thông qua mô hình loyalty liên kết, các doanh nghiệp có thể tăng khả năng giữ chân khách hàng hiện hữu, thu hút nhóm khách hàng từ các hệ sinh thái đối tác, đồng thời tối ưu chi phí vận hành chương trình loyalty mà không cần đầu tư thêm hạ tầng riêng.

LynkiD mở rộng hệ sinh thái 9 triệu thành viên với sự tham gia từ Lotusmiles- Ảnh 1.

Lễ kí kết được thực hiện với sự chứng kiến của nhiều quản lý, lãnh đạo cấp cao

Theo bà Trần Tố Uyên, CEO LynkiD, "Sự hợp tác lần này mở rộng khả năng đổi điểm hai chiều, mang lại giá trị trải nghiệm vượt trội cho cả khách hàng và các thương hiệu. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng chương trình uy tín như Bông Sen Vàng, cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái loyalty mở, bền vững và mang bản sắc Việt.

Liên kết giữa LynkiD và Bông Sen Vàng cũng phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của các nền tảng loyalty trong tương lai – nơi dữ liệu, công nghệ và hợp tác trở thành ba trụ cột then chốt. Với định hướng xây dựng hệ sinh thái điểm thưởng mở, minh bạch và đa ngành, LynkiD đang dần định hình lại cách doanh nghiệp và người tiêu dùng tương tác trong nền kinh tế trải nghiệm.

Tham gia hợp tác cùng LynkiD tại: https://www.lynkid.vn/partners

Hotline: 1900 636 835 hoặc email: partner@lynkid.vn

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

