Mã chứng khoán nào là tâm điểm "xả" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 5/11

Sau phiên tăng điểm tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi trong phiên 5/11 với mức độ phân hóa cao, thanh khoản giảm mạnh. Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 2,91 điểm (+0,18%) lên mức 1.656,89 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 875 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 77 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -27 tỷ đồng, tiếp theo là NT2 (-26 tỷ), HPG (-20 tỷ), CTG (-13 tỷ) và VPB (-13 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VHM (-10 tỷ), MBB (-10 tỷ), LPB (-9 tỷ), PDR (-9 tỷ) và CTD (-9 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 57 tỷ đồng. Theo sau là VNM (21 tỷ), STB (11 tỷ), VRE (8 tỷ), MWG (4 tỷ), CII (4 tỷ), SHB (4 tỷ), VCG (3 tỷ), PVT (3 tỷ) và PC1 (2 tỷ đồng).



