Mã nguồn mở nền tảng AI Agent, NVIDIA tạo nên vòng lặp tàn nhẫn: Càng nhiều người thất nghiệp, càng bán được nhiều chip

NVIDIA chuẩn bị ra mắt nền tảng AI agent mã nguồn mở NemoClaw, cho phép doanh nghiệp triển khai các tác nhân AI thay thế lực lượng lao động. Chiến lược "miễn phí" này tạo ra vòng lặp hoàn hảo: càng nhiều công ty sử dụng AI agent, càng cần nhiều chip NVIDIA để vận hành chúng.

Theo thông tin từ WIRED, gã khổng lồ chip NVIDIA đang lên kế hoạch tung ra nền tảng AI agent mã nguồn mở mang tên NemoClaw, cho phép các công ty phần mềm doanh nghiệp triển khai các tác nhân AI cho lực lượng lao động của họ. Điểm đáng chú ý là nền tảng này sẽ hoàn toàn miễn phí và không phụ thuộc vào phần cứng, có nghĩa là các công ty có thể vận hành AI Agent tùy chỉnh của họ cho dù không dùng chip NVIDIA.

CEO NVIDIA, ông Jensen Huang

NVIDIA đã tiếp cận một loạt các công ty công nghệ lớn bao gồm Salesforce, Cisco, Google, Adobe và CrowdStrike để tìm kiếm đối tác tiềm năng. Với tư cách là dự án mã nguồn mở, các đối tác này có thể sẽ được truy cập miễn phí và sớm nhất để đổi lấy việc đóng góp mã nguồn hoặc tài nguyên cho nền tảng. Nền tảng NemoClaw sẽ tích hợp các công cụ bảo mật và quyền riêng tư để giải quyết những lo ngại của doanh nghiệp về tính bất định và rủi ro bảo mật của AI agent.

Việc công bố này trùng với thời điểm NVIDIA tổ chức hội nghị nhà phát triển hàng năm tại San Jose vào tuần tới. Nền tảng được xây dựng dựa trên sự phổ biến ngày càng tăng của các 'claws' - những công cụ AI mã nguồn mở chạy cục bộ và thực hiện các tác vụ tuần tự, điển hình như dự án OpenClaw mà OpenAI đã mua lại đầu năm nay.

Tuy nhiên, đằng sau chiến lược "mã nguồn mở miễn phí" này là một tính toán kinh doanh cực kỳ tinh vi. NVIDIA đã bán chip GPU cho các công ty lớn với giá trị hàng tỷ USD, sau đó sử dụng số tiền này để xây dựng nền tảng AI có khả năng thay thế lao động con người.

Cho dù nền tảng này miễn phí và dễ tiếp cận ngay cả khi không cần chip NVIDIA, các AI Agent vẫn cần hạ tầng phần cứng mạnh mẽ bên dưới để hoạt động theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nhờ đó công ty đã tạo nên một vòng lặp hoàn hảo: càng sử dụng nhiều AI Agent, lại càng cần thêm chip AI của NVIDIA.

Nhưng vòng lặp này cũng đi kèm với sự tàn nhẫn. Càng nhiều doanh nghiệp áp dụng AI agent, sẽ càng có nhiều nhân viên bị thay thế, càng cần nhiều sức mạnh tính toán để chạy những hệ thống này. Và ai là nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới? Chính là NVIDIA. Điều này có nghĩa là mỗi công việc bị AI thay thế đều tạo ra nhu cầu về phần cứng mới, tạo thành một chu kỳ tự cung tự cấp mà NVIDIA là người hưởng lợi chính.

Nước cờ này thể hiện chiến lược rộng lớn hơn của NVIDIA trong việc ôm lấy các mô hình AI mã nguồn mở trong khi vẫn duy trì sự thống trị trong cơ sở hạ tầng AI, đặc biệt khi các đối thủ cạnh tranh đang phát triển chip tùy chỉnh. Bằng cách làm cho phần mềm trở nên dễ tiếp cận và miễn phí, họ đảm bảo rằng nhu cầu về phần cứng của mình sẽ không ngừng gia tăng.

NVIDIA đang tạo ra một thế giới mà mọi ngành công nghiệp, mọi công việc đều phụ thuộc vào phần cứng của họ nhưng lại không cần con người. Đây có thể là sự hình thành của độc quyền lớn nhất trong lịch sử, nơi hàng triệu việc làm có thể biến mất trong một đêm mà đa số mọi người vẫn chưa nhận ra điều gì sắp xảy ra. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu điều này có xảy ra hay không, mà là xã hội sẽ ứng phó như thế nào với làn sóng tự động hóa không có tiền lệ này.