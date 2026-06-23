Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mắc kẹt trên cần cẩu, người chơi dù lượn bị treo lơ lửng ở độ cao 60 mét

| | Sống

Một người chơi dù lượn đã bị mắc kẹt ở độ cao gần 60 mét sau khi chiếc dù bị vướng vào cần cẩu tháp xây dựng.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, một người chơi dù lượn đã bị mắc kẹt trên cần cẩu cao 60 mét ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau khi mất kiểm soát do gió mạnh.

Theo các báo cáo, người chơi dù lượn đang hạ cánh xuống hướng Nam Xương thì dây dù bị vướng vào cần cẩu. Khoảnh khắc kinh hoàng này đã được ghi lại bằng camera và nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội địa phương như Weibo và X, cho thấy một chuyến bay mạo hiểm có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm như thế nào.

Mắc kẹt trên cần cẩu, người chơi dù lượn bị treo lơ lửng ở độ cao 60 mét- Ảnh 1.

Người chơi dù lượn bị mắc kẹt trên cần cẩu xây dựng.

Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công người điều khiển dù lượn. Một nhân chứng nói với báo Bắc Kinh rằng người chơi dù lượn bị mắc kẹt khoảng 1 giờ, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng chiến dịch cứu hộ thực tế kéo dài vài giờ.

Giới chức trách vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Vụ việc này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng liên quan đến các môn thể thao mạo hiểm. Dù lượn đòi hỏi phải được phê duyệt trước cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện thời tiết và quy định về không phận.

Trước đó, một sự cô đã gây chấn động cộng đồng hàng không khi một người chơi dù lượn bị một máy bay nhỏ đâm vào trên dãy núi Alps của Áo. Cú va chạm khiến người chơi dù lượn xoay tròn lao xuống đất trước khi cô kịp bung dù khẩn cấp và hạ cánh an toàn.

Vụ việc đó xảy ra vào tháng 5 gần núi Schmittenhohe, một địa điểm dù lượn nổi tiếng ở miền bắc Áo.

8 học sinh bị treo ngược nhiều giờ trên tàu lượn siêu tốc: Nghẹt thở từng giây giải cứu

Theo Phương Linh

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 đại học vùng sở hữu đội ngũ 258 Giáo sư, Phó Giáo sư, 861 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 300 trường hàng đầu châu Á

Việt Nam có 1 đại học vùng sở hữu đội ngũ 258 Giáo sư, Phó Giáo sư, 861 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 300 trường hàng đầu châu Á Nổi bật

Thay đổi quan trọng trên VNeID từ 1/7/2026 mà người dân cần biết: Ai cũng được hưởng lợi

Thay đổi quan trọng trên VNeID từ 1/7/2026 mà người dân cần biết: Ai cũng được hưởng lợi Nổi bật

7 đặc điểm và thói quen kỳ lạ chỉ những người thông minh đặc biệt mới có: Nếu bạn cũng vậy chắc chắn sở hữu IQ cao ngất ngưởng

7 đặc điểm và thói quen kỳ lạ chỉ những người thông minh đặc biệt mới có: Nếu bạn cũng vậy chắc chắn sở hữu IQ cao ngất ngưởng

07:45 , 23/06/2026
Đừng ăn quả bơ không, hãy ăn cùng thứ này để lợi ích tăng lên gấp bội: Kết quả từ nghiên cứu mới

Đừng ăn quả bơ không, hãy ăn cùng thứ này để lợi ích tăng lên gấp bội: Kết quả từ nghiên cứu mới

07:24 , 23/06/2026
Tại sao điều hòa luôn nhỏ nước?

Tại sao điều hòa luôn nhỏ nước?

07:07 , 23/06/2026
Nữ sinh Hà Nội xuất sắc đỗ 5 trường chuyên danh giá

Nữ sinh Hà Nội xuất sắc đỗ 5 trường chuyên danh giá

07:04 , 23/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên