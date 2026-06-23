Đừng ăn quả bơ không, hãy ăn cùng thứ này để lợi ích tăng lên gấp bội: Kết quả từ nghiên cứu mới

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of the American Heart Association, những người trưởng thành bị tiền đái tháo đường ăn một quả bơ và một cốc xoài mỗi ngày trong 8 tuần đã ghi nhận sự cải thiện ở chức năng nội mô mạch máu.

Sinh tố quả bơ và xoài (Ảnh minh họa).

Bác sĩ tim mạch dự phòng Abhayjit Singh của Cleveland Clinic giải thích: “Nói một cách đơn giản, đó là khả năng các mạch máu giãn ra để đáp ứng với dòng máu lưu thông. Dù chưa phản ánh trực tiếp sức khỏe tim mạch, nhưng nó là một dấu hiệu sớm quan trọng, cho thấy nguy cơ mắc các bệnh tim mạch trong tương lai”.

Những người tham gia nghiên cứu ghi nhận mức tăng khoảng 1% khả năng giãn mạch do lưu lượng máu. Theo Matthew J. Landry, chuyên gia dinh dưỡng và phòng chống bệnh tật của Đại học California Irvine (Mỹ), đây là một thay đổi đáng chú ý.

Ông cho biết: “Chúng tôi cho rằng đây là sự khác biệt có ý nghĩa lâm sàng. Ước tính cứ mỗi 1% tăng giãn mạch do lưu lượng máu thì nguy cơ tim mạch sẽ giảm khoảng 8%”.

Vì sao ăn bơ cùng xoài lại tốt hơn ăn riêng?

Salad quả bơ và xoài (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia Matthew J. Landry, bơ và xoài đều chứa nhiều dưỡng chất cần thiết như chất xơ, kali, vitamin C, các hợp chất thực vật và chất béo không bão hòa đơn.

Ông nói: “Những chất này có liên quan đến việc giảm stress oxy hóa và cải thiện chức năng nội mô mạch máu. Chúng cũng có thể giúp mạch máu tạo ra nhiều nitric oxide hơn. Đây là một phân tử có tác dụng phát tín hiệu để mạch máu thư giãn và mở rộng, từ đó cải thiện lưu thông máu”.

Dù ăn riêng từng loại quả vẫn mang lại lợi ích, nghiên cứu mới cho thấy việc kết hợp cả hai có thể tạo ra hiệu quả mạnh hơn.

Stephani Johnson, chuyên gia dinh dưỡng đồng thời là giảng viên của Đại học Rutgers (Mỹ), nhận định: “Thay vì đánh giá riêng từng loại thực phẩm, nghiên cứu này cho thấy lợi ích có thể đến từ việc kết hợp nhiều thực phẩm với nhau. Nói cách khác, khi ăn bơ và xoài cùng lúc, cơ thể có thể tạo ra những phản ứng có lợi cho tim mạch mạnh hơn hoặc khác biệt hơn so với khi chỉ ăn từng loại riêng lẻ”.

Vị chuyên gia này cho hay khi kết hợp với nhau, bơ và xoài có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, đặc biệt là huyết áp tâm trương.

Chuyên gia Stephani Johnson cho biết thêm, hiệu quả này có thể liên quan đến việc giảm stress oxy hóa, giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu hoặc hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo.

Lưu ý khi kết hợp quả bơ và xoài

Bánh mì quả bơ và xoài (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia lưu ý rằng cả bơ và xoài đều chứa lượng kali tương đối cao. Đối với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, kết hợp bơ với xoài có thể có lợi cho huyết áp. Tuy nhiên, với những bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính hoặc đang sử dụng một số thuốc huyết áp như thuốc ức chế men chuyển ACE hay thuốc chẹn thụ thể angiotensin II, việc bổ sung lượng kali này hằng ngày không nên thực hiện nếu chưa trao đổi với bác sĩ.

Ngoài ra, nghiên cứu trên có quy mô mẫu tương đối nhỏ, do đó cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác nhận kết quả.

Chuyên gia Stephani Johnson cho biết có nhiều cách đơn giản để đưa hai loại quả này vào chế độ ăn hằng ngày. Bạn có thể xay sinh tố với bơ và xoài, làm salad cùng rau xanh, ăn bánh mì nướng kèm bơ và xoài hoặc kết hợp với cơm, hạt quinoa, rau củ và nguồn protein yêu thích.

Lam Chi

Nguồn: Very Well Health