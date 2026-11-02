Madam Pang chỉ đạo điều tra vụ HLV Park Hang-seo bị xúc phạm

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào cuộc điều tra vụ việc HLV Park Hang-seo và tiền đạo John Baggio bị một bộ phận cổ động viên xúc phạm, có hành vi phân biệt chủng tộc sau trận đấu tại Thai League 2.

Theo Siamsport, sự việc xảy ra sau trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC thuộc vòng 9 Thai League 2 mùa giải 2026/27, diễn ra ngày 1/11. Sau trận đấu, tiền đạo John Baggio trở thành mục tiêu của những lời lẽ xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc từ một bộ phận cổ động viên đội chủ nhà. HLV Park Hang-seo cũng phải đối mặt với những hành vi la ó, xúc phạm từ khán đài.

Ông Park Hang-seo bị xúc phạm (Ảnh: CMH)

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Trước những phản ứng tiêu cực, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã chỉ đạo bộ phận phụ trách giải đấu thu thập thông tin, xác minh sự việc và đưa vụ việc vào quy trình xem xét kỷ luật.

FAT khẳng định không chấp nhận bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc nào trong bóng đá, dù xảy ra trên sân, bên ngoài sân vận động hay trên các nền tảng mạng xã hội. Liên đoàn nhấn mạnh những hành vi này đi ngược lại tinh thần thể thao và các giá trị mà bóng đá hướng tới.

Theo quy định kỷ luật của bóng đá Thái Lan, những cá nhân có hành vi phân biệt chủng tộc có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt nghiêm khắc. Cầu thủ vi phạm có thể bị đình chỉ thi đấu từ 1 đến 3 trận, đồng thời nhận án phạt tiền từ 10.000 đến 60.000 baht. Đối với quan chức đội bóng, mức phạt có thể là đình chỉ nhiệm vụ 2 trận và phạt tiền từ 10.000 đến 40.000 baht.

Trong khi đó, cổ động viên có hành vi xúc phạm, phân biệt chủng tộc có thể bị phạt từ 10.000 đến 30.000 baht. Trường hợp có nhiều người cùng tham gia, mức phạt có thể tăng lên 20.000-40.000 baht. Những hành vi sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh hoặc phát trực tiếp nội dung vi phạm cũng có thể bị xử phạt từ 30.000 đến 50.000 baht.

Đáng chú ý, đội bóng chủ nhà cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra những hành vi vi phạm nghiêm trọng từ khán đài. Các hình thức kỷ luật được quy định có thể bao gồm phạt tiền tối đa 100.000 baht, cấm sử dụng sân nhà 3 trận và trừ 3 điểm trong những trường hợp tái phạm theo quy định.

Hiện vụ việc đang được FAT xem xét, thu thập chứng cứ trước khi đưa ra kết luận chính thức.