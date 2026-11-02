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Nữ NSƯT đình đám rao bán nhà 4,5 tỷ đồng ở đường Thống Nhất, TP.HCM

| | Lifestyle

Thông tin rao bán nhà của nữ nghệ sĩ này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Tường bất ngờ thông báo rao bán căn nhà nằm tại đường Thống Nhất, phường Thông Tây Hội, khu vực Gò Vấp, TP.HCM. Nữ nghệ sĩ giới thiệu đây là căn nhà có diện tích nhỏ nhưng đẹp, ô tô có thể di chuyển vào tận nơi.

Căn nhà ở đường Thống Nhất, TP.HCM được nghệ sĩ Cát Tường rao bán mới đây

Theo thông tin được Cát Tường chia sẻ, căn nhà được xây dựng theo kết cấu 1 trệt, 1 lầu, có 3 phòng ngủ, trang bị sẵn 3 máy lạnh và 3 nhà vệ sinh riêng trong từng phòng. Đáng chú ý, khu vực xung quanh có đầy đủ tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu. Mức giá nữ nghệ sĩ đưa ra là 4 tỷ 550 triệu đồng.

Bài đăng rao bán nhà của Cát Tường nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Đây không phải lần đầu tiên nữ nghệ sĩ công khai việc bán bất động sản trên mạng xã hội. Tháng 7/2026, cô từng rao bán một căn nhà nhỏ khác tại khu vực Gò Vấp cũ với giá 2 tỷ 400 triệu đồng. Căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 lầu, hai nhà vệ sinh, chiều ngang 2,5m và chiều dài 4,9m.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh nội thất bên trong nhà

Trước đó, vào tháng 3/2025, Cát Tường cũng rao bán một căn nhà phố tại Gò Vấp với giá hơn 7 tỷ đồng. Đến tháng 8/2025, cô tiếp tục thông báo chuyển nhượng căn nhà đầu tiên mình sở hữu với giá 10,8 tỷ đồng. Bất động sản này rộng 91,4m2, gồm 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh.

Cát Tường sinh năm 1977, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh phía Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Hương phù sa... Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn được đông đảo khán giả yêu mến qua vai trò MC, đặc biệt là chương trình Bạn muốn hẹn hò.

Theo PV

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
nữ nsưt

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