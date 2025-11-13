Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mai Lisa hot cỡ nào?

13-11-2025 - 12:41 PM | Lifestyle

Mai Lisa hot cỡ nào?

Mai Lisa là cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh online tại Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái triệu follow, các clip ngắn thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Trên "bản đồ" các KOLs tại Việt Nam, Mai Lisa (tên thật là Phan Thị Mai) là một cái tên không thể không nhắc tới. "Đế chế" mà bà chủ Thẩm mỹ viện Mai Lisa xây dựng trên mạng xã hội là một minh chứng cho sức hút đáng kinh ngạc, với trang Facebook cá nhân thu hút 1.7 triệu người theo dõi và kênh TikTok cán mốc 3 triệu người theo dõi.

Mai Lisa hot cỡ nào?- Ảnh 1.

Mai Lisa cực kỳ nổi tiếng trên MXH

Các video của Mai Lisa cũng hút hàng chục triệu lượt xem. Công thức làm nên thương hiệu Mai Lisa đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc công khai sự giàu có. Mai Lisa không ngần ngại thực hiện các livestream chỉ để... đếm tiền. Hình ảnh những cọc tiền polime mệnh giá 500.000 đồng chất cao như núi, được đếm bằng máy trong nhiều giờ đồng hồ, trở thành "đặc sản" trên các phiên livestream.

Mai Lisa hot cỡ nào?- Ảnh 2.

Kênh TikTok hơn 3 triệu followers và các clip chục triêu view của Mai Lisa

Bên cạnh tiền mặt, Mai Lisa liên tục phô diễn bộ sưu tập siêu xe, bất động sản và các "vật phẩm phong thủy" đắt đỏ. Hình ảnh này đánh trúng vào tâm lý tò mò, ngưỡng mộ của nhiều người.

"Độ hot" của Mai Lisa không chỉ đến từ việc bán hàng hay khoe của. Bà còn được mệnh danh là một trong những "nữ hoàng drama" trên mạng xã hội. Mai Lisa nổi tiếng với những màn "đấu khẩu" trực tuyến, "bóc phốt"... mà nổi tiếng nhất là "cuộc chiến" truyền kỳ với một "trùm" bán hàng online khác là Hoàng Hường tạo ra một lượng tương tác và độ lan tỏa khổng lồ.

Với 1.7 triệu người theo dõi trên Facebook và 3 triệu trên TikTok, mỗi khi Mai Lisa lên sóng, lượng "mắt xem" (người xem trực tiếp) thường xuyên duy trì ở mức 30.000 - 50.000 người.

Theo Khả Văn

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
mailisa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của Cristiano Ronaldo

Bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của Cristiano Ronaldo Nổi bật

HOT: Đen chủ động nắm tay Hoàng Thuỳ Linh, trao nhau ánh mắt tình bể bình như muốn biến sân khấu thành lễ đường luôn rồi!

HOT: Đen chủ động nắm tay Hoàng Thuỳ Linh, trao nhau ánh mắt tình bể bình như muốn biến sân khấu thành lễ đường luôn rồi! Nổi bật

Một món đồ trị giá 200 tỷ đồng của Mailisa, trên thế giới chỉ 80 người sở hữu

Một món đồ trị giá 200 tỷ đồng của Mailisa, trên thế giới chỉ 80 người sở hữu

12:33 , 13/11/2025
Á hậu Vũ Thuý Quỳnh: Ngồi xe Bentley, check-in du thuyền, được Đức Phạm "cưng như cưng trứng"

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh: Ngồi xe Bentley, check-in du thuyền, được Đức Phạm "cưng như cưng trứng"

12:10 , 13/11/2025
Tài sản của vợ chồng doanh nhân Mailisa - Hoàng Kim Khánh

Tài sản của vợ chồng doanh nhân Mailisa - Hoàng Kim Khánh

12:06 , 13/11/2025
Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên

Nam nghệ sĩ 41 tuổi xây nhà bên vách đá dưỡng già cùng cha mẹ: Gia đình 9 người quây quần, sống ở nơi mình thích mới là bình yên

11:16 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên