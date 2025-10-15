Mai Tài Phến công khai tình cảm với Mỹ Tâm

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến - cặp đôi vướng nghi vấn “phim giả tình thật” suốt nhiều năm lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ với hai chữ. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng cách cả hai dành “ngoại lệ” cho nhau qua từng hành động nhỏ vẫn đủ khiến khán giả tin rằng, giữa họ không đơn thuần chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp.

Bài đăng của Mai Tài Phến

Chiều 15/10, Mai Tài Phến đăng tải poster concert See The Light của Mỹ Tâm lên fanpage cá nhân, kèm bản đồ chỗ ngồi tại sân vận động. Bài đăng sẽ không có gì đặc biệt nếu nam diễn viên không viết kèm hai chữ “mai lai” cùng icon trái tim. “Mai lai” - cách viết Việt hóa của “My Life” (Cuộc sống của anh) được xem như một lời khẳng định ngọt ngào mà Mai Tài Phến dành cho “nữ hoàng Vbiz”.

Mỹ Tâm luôn dành cho Mai Tài Phến những lời khen đặc biệt

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại vô số bình luận thích thú, cổ vũ cặp đôi. Tin đồn tình cảm giữa hai người bắt đầu từ năm 2019, khi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng hợp tác trong phim Chị Trợ Lý Của Anh. Từ những tương tác tự nhiên trong hậu trường đến những lần sánh đôi xuất hiện cùng nhau ngoài đời, cặp đôi nhanh chóng bị “soi” ra hàng loạt chi tiết hẹn hò. Không ít lần, cư dân mạng bắt gặp cả hai đi chung sân bay, hoặc dự tiệc thân mật với bạn bè. Trong khi đó, Mỹ Tâm luôn dành cho Mai Tài Phến những lời khen đặc biệt.

Mai Tài Phến từng đến họp báo ra mắt phim Người Giữ Thời Gian của Mỹ Tâm

Điều khiến công chúng càng thêm tin vào mối quan hệ này chính là cách cả hai chăm chút cho nhau trong sự nghiệp. Mai Tài Phến từng đến họp báo ra mắt phim Người Giữ Thời Gian của Mỹ Tâm, cầm banner trái tim với nữ ca sĩ. Lần này, nam diễn viên lại chủ động quảng bá concert See The Light. Một hành động nhỏ nhưng mang sức lan tỏa lớn, đặc biệt khi concert này được xem là dự án âm nhạc hoành tráng nhất của Mỹ Tâm trong năm 2025.

Concert See The Light sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Sân vận động Mỹ Đình

Concert See The Light sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Sân vận động Mỹ Đình. Lần trở lại này, Mỹ Tâm đặt mục tiêu phá chính kỷ lục cũ của mình, nâng quy mô lên đến 40.000 người. Không chỉ dừng ở con số ấn tượng, concert còn được đầu tư mạnh tay cả về sân khấu, âm thanh, ánh sáng lẫn khâu sản xuất.

Giá vé See The Light cũng gây chú ý không kém. Vé cao nhất - Seasoul Lounge có giá 12 triệu đồng, vượt qua mức giá concert của BLACKPINK (9,8 triệu đồng) và G-DRAGON (8 triệu đồng). Các hạng vé khác như GA (1,5 triệu đồng), Deluxe (2 triệu), Fan Zone (2,8 triệu), VIP (3,4 triệu), VVIP (4 triệu), SVIP (4,6 triệu) được đánh giá là hợp lý so với trải nghiệm mà người hâm mộ nhận được.

Mỹ Tâm tiếp tục khiến công chúng ngỡ ngàng khi tung ra concert “chốt hạ” năm 2025

Sau màn trình diễn lịch sử vào ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Mỹ Tâm tiếp tục khiến công chúng ngỡ ngàng khi tung ra concert “chốt hạ” năm 2025. Với quy mô, ý nghĩa và tầm ảnh hưởng quá lớn, Mỹ Tâm Live Concert See The Light chắc chắn sẽ trở thành sự kiện âm nhạc đáng mong đợi nhất năm 2025, nơi “họa mi tóc nâu” tiếp tục làm nên nhiều kỷ lục khó phá vỡ.