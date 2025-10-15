Cụ ông 72 tuổi nhận được cuộc gọi từ đầu số 0382 thông báo tài khoản ngân hàng có 6 tỷ đồng: Công an xã lập tức vào cuộc, yêu cầu dừng giao dịch

Mới đây, Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo qua điện thoại bằng hình thức giả danh cán bộ Công an yêu cầu người dân chuyển tiền “phục vụ điều tra”.

Cụ thể, vào ngày 13/10, ông Ngô V.L (72 tuổi, trú tại thôn Minh Tiến, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0382… tự xưng là “chú Anh, cán bộ Công an xã Kỳ Anh”. Người này thông báo rằng ông đang liên quan đến một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều người tham gia. Trong đó, ông L. có thực hiện giao dịch chuyển 58 triệu đồng liên quan đến vụ án.

Đối tượng tiếp tục cho biết, trong tài khoản ngân hàng của ông hiện có 6 tỷ đồng “liên quan đến đường dây ma túy” và hù dọa rằng cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ vụ án, chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố nếu ông không hợp tác.

Đến ngày 14/10, các đối tượng tiếp tục liên hệ qua Zalo, gửi cho ông L. hình ảnh và video một người mặc trang phục Công an đang “làm việc với hồ sơ vụ án liên quan đến ông”. Chúng còn gửi nhiều loại “văn bản”, “giấy tờ tố tụng” giả mạo nhằm củng cố niềm tin, đồng thời yêu cầu ông chuyển 100 triệu đồng để “không bị xử lý hình sự”.

Trong hai ngày liên tiếp, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin với lời lẽ đe dọa, yêu cầu ông L. nhanh chóng chuyển 20 triệu đồng “đặt cọc” nếu không muốn bị truy tố. Trước những lời đe dọa dồn dập, ông L. vô cùng hoang mang, lo sợ vì tin rằng cơ quan Công an thật đang gọi đến làm việc.

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, ông đã chủ động liên hệ trực tiếp với Công an xã Kỳ Anh để được xác minh và hướng dẫn. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại giả danh cán bộ Công an, lợi dụng tâm lý sợ hãi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Kỳ Anh đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại bằng hình thức giả danh cán bộ Công an yêu cầu người dân chuyển tiền “phục vụ điều tra”. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Công an xã Kỳ Anh đã kịp thời tư vấn, trấn an tinh thần và hướng dẫn cụ thể cho ông L., giúp ông hiểu rõ bản chất vụ việc, không thực hiện bất kỳ giao dịch nào theo yêu cầu của các đối tượng. Nhờ đó, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Công an xã Kỳ Anh khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để “phục vụ điều tra”. Cơ quan Công an khẳng định, không bao giờ làm việc, xử lý vụ án hay yêu cầu nộp tiền qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi gặp những trường hợp tương tự, người dân cần liên hệ ngay với Công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh