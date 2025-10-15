Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ ông 72 tuổi nhận được cuộc gọi từ đầu số 0382 thông báo tài khoản ngân hàng có 6 tỷ đồng: Công an xã lập tức vào cuộc, yêu cầu dừng giao dịch

15-10-2025 - 18:48 PM | Sống

Sau khi nhận được cuộc gọi vào hai ngày 13 và 14/10, ông L. vô cùng hoang mang nên đã trình báo cơ quan công an.

Mới đây, Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo qua điện thoại bằng hình thức giả danh cán bộ Công an yêu cầu người dân chuyển tiền “phục vụ điều tra”.

Cụ thể, vào ngày 13/10, ông Ngô V.L (72 tuổi, trú tại thôn Minh Tiến, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0382… tự xưng là “chú Anh, cán bộ Công an xã Kỳ Anh”. Người này thông báo rằng ông đang liên quan đến một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều người tham gia. Trong đó, ông L. có thực hiện giao dịch chuyển 58 triệu đồng liên quan đến vụ án.

Đối tượng tiếp tục cho biết, trong tài khoản ngân hàng của ông hiện có 6 tỷ đồng “liên quan đến đường dây ma túy” và hù dọa rằng cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ vụ án, chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố nếu ông không hợp tác.

Đến ngày 14/10, các đối tượng tiếp tục liên hệ qua Zalo, gửi cho ông L. hình ảnh và video một người mặc trang phục Công an đang “làm việc với hồ sơ vụ án liên quan đến ông”. Chúng còn gửi nhiều loại “văn bản”, “giấy tờ tố tụng” giả mạo nhằm củng cố niềm tin, đồng thời yêu cầu ông chuyển 100 triệu đồng để “không bị xử lý hình sự”.

Trong hai ngày liên tiếp, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin với lời lẽ đe dọa, yêu cầu ông L. nhanh chóng chuyển 20 triệu đồng “đặt cọc” nếu không muốn bị truy tố. Trước những lời đe dọa dồn dập, ông L. vô cùng hoang mang, lo sợ vì tin rằng cơ quan Công an thật đang gọi đến làm việc.

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, ông đã chủ động liên hệ trực tiếp với Công an xã Kỳ Anh để được xác minh và hướng dẫn. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại giả danh cán bộ Công an, lợi dụng tâm lý sợ hãi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Cụ ông 72 tuổi nhận được cuộc gọi từ đầu số 0382 thông báo tài khoản ngân hàng có 6 tỷ đồng: Công an xã lập tức vào cuộc, yêu cầu dừng giao dịch- Ảnh 1.

Công an xã Kỳ Anh đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại bằng hình thức giả danh cán bộ Công an yêu cầu người dân chuyển tiền “phục vụ điều tra”. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Công an xã Kỳ Anh đã kịp thời tư vấn, trấn an tinh thần và hướng dẫn cụ thể cho ông L., giúp ông hiểu rõ bản chất vụ việc, không thực hiện bất kỳ giao dịch nào theo yêu cầu của các đối tượng. Nhờ đó, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Công an xã Kỳ Anh khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để “phục vụ điều tra”. Cơ quan Công an khẳng định, không bao giờ làm việc, xử lý vụ án hay yêu cầu nộp tiền qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi gặp những trường hợp tương tự, người dân cần liên hệ ngay với Công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

Con trai ở Nhật báo về tài khoản Vietcombank mới nhận được 100 triệu đồng: Ông bố lập tức trình báo công an xã

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo khẩn

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo khẩn Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ngân hàng khiến người đàn ông mất hơn 600 triệu đồng dù chưa hề ký giấy xác nhận chuyển tiền

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ngân hàng khiến người đàn ông mất hơn 600 triệu đồng dù chưa hề ký giấy xác nhận chuyển tiền Nổi bật

Vì sao không nên đặt điện thoại cạnh giường?

Vì sao không nên đặt điện thoại cạnh giường?

20:40 , 15/10/2025
Điểm danh loạt trường Tiểu học tư thục ở quận Thanh Xuân cũ kèm địa chỉ phường mới: Học phí cao nhất 9 triệu đồng/tháng

Điểm danh loạt trường Tiểu học tư thục ở quận Thanh Xuân cũ kèm địa chỉ phường mới: Học phí cao nhất 9 triệu đồng/tháng

20:38 , 15/10/2025
4 thứ người EQ cao không bao giờ mang theo khi ra ngoài: Đặc biệt là điều đầu tiên, nếu bạn không có thì xin chúc mừng

4 thứ người EQ cao không bao giờ mang theo khi ra ngoài: Đặc biệt là điều đầu tiên, nếu bạn không có thì xin chúc mừng

19:56 , 15/10/2025
Cô gái 25 tuổi chiến thắng ung thư gan: “5 thực phẩm thèm đến mấy cũng phải tránh xa”

Cô gái 25 tuổi chiến thắng ung thư gan: “5 thực phẩm thèm đến mấy cũng phải tránh xa”

19:30 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên