Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai ở Nhật báo về tài khoản Vietcombank mới nhận được 100 triệu đồng: Ông bố lập tức trình báo công an xã

14-10-2025 - 18:18 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận trình báo của công dân, công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xác minh làm rõ.

Vào ngày 09/10/2025, Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin của ông Phan Văn Lịch (SN 1971, trú tại thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ). Ông cho biết ngày 08/10/2025, con trai ông là Phan Văn Phong (SN 1996, hiện đang làm việc tại Nhật Bản, chủ tài khoản số 2510166xxxxx – Ngân hàng Vietcombank) bất ngờ nhận được 100.000.000 đồng từ một tài khoản lạ cùng ngân hàng chuyển đến.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Duệ đã nhanh chóng xác minh và làm rõ. Theo đó, chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Vũ Viết Thụ (SN 1954, trú tại xã Hà Bắc, TP. Hải Phòng).

Ngày 13/10/2025, dưới sự chứng kiến của người dân và ngành liên quan, Công an xã Cẩm Duệ, đã trao trả số tiền 100.000.000 đồng cho gia đình ông Vũ Viết Thụ.

Con trai ở Nhật báo về tài khoản Vietcombank mới nhận được 100 triệu đồng: Ông bố lập tức trình báo công an xã- Ảnh 1.

Công an xã Cẩm Duệ đã nhanh chóng xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Vũ Viết Thụ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Thông qua vụ việc này, công an khuyến cáo đến người dân khi giao dịch chuyển khoản:

- Cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

- Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì cần lưu ý: Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ﻿

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
6 thói quen cứ tưởng là tiết kiệm, nhưng thực chất khiến bạn “mất tiền” mỗi ngày

6 thói quen cứ tưởng là tiết kiệm, nhưng thực chất khiến bạn “mất tiền” mỗi ngày Nổi bật

Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường

Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường Nổi bật

5 dấu hiệu của người dễ giàu sang phú quý, bạn có mấy điều?

5 dấu hiệu của người dễ giàu sang phú quý, bạn có mấy điều?

18:06 , 14/10/2025
“Hiện tượng bất thường” xảy ra ở đại học danh tiếng top 1

“Hiện tượng bất thường” xảy ra ở đại học danh tiếng top 1

18:03 , 14/10/2025
Con gái chăm cha bị tai biến suốt 10 năm, nhận lại câu “tài sản để hết cho con trai”

Con gái chăm cha bị tai biến suốt 10 năm, nhận lại câu “tài sản để hết cho con trai”

17:28 , 14/10/2025
Mỹ đánh giá đây là 3 loại cá tốt nhất thế giới, sở hữu nguồn protein và omega-3 tuyệt vời: Chợ Việt bán giá tốt

Mỹ đánh giá đây là 3 loại cá tốt nhất thế giới, sở hữu nguồn protein và omega-3 tuyệt vời: Chợ Việt bán giá tốt

16:56 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên