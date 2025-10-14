Con trai ở Nhật báo về tài khoản Vietcombank mới nhận được 100 triệu đồng: Ông bố lập tức trình báo công an xã

Vào ngày 09/10/2025, Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin của ông Phan Văn Lịch (SN 1971, trú tại thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ). Ông cho biết ngày 08/10/2025, con trai ông là Phan Văn Phong (SN 1996, hiện đang làm việc tại Nhật Bản, chủ tài khoản số 2510166xxxxx – Ngân hàng Vietcombank) bất ngờ nhận được 100.000.000 đồng từ một tài khoản lạ cùng ngân hàng chuyển đến.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Duệ đã nhanh chóng xác minh và làm rõ. Theo đó, chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Vũ Viết Thụ (SN 1954, trú tại xã Hà Bắc, TP. Hải Phòng).

Ngày 13/10/2025, dưới sự chứng kiến của người dân và ngành liên quan, Công an xã Cẩm Duệ, đã trao trả số tiền 100.000.000 đồng cho gia đình ông Vũ Viết Thụ.

Công an xã Cẩm Duệ đã nhanh chóng xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Vũ Viết Thụ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Thông qua vụ việc này, công an khuyến cáo đến người dân khi giao dịch chuyển khoản:

- Cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

- Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì cần lưu ý: Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ﻿