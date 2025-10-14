Nữ ứng viên PGS Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2025: Là người Hải Phòng, từng có 5 năm học ở Pháp để lấy bằng Tiến sĩ

Vào ngày 10/10 vừa qua, Hội đồng giáo sư nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025. Ở lĩnh vực toán học, 27 cá nhân được HĐGS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, GS, gồm 25 ứng viên nam và 2 ứng viên nữ. Trong số những nữ ứng viên được đề nghị xét công nhận PGS năm nay, bà Lê Hải Yến là người trẻ nhất (38 tuổi).

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của bà Lê Hải Yến. Ảnh chụp màn hình

Dựa theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, bà Lê Hải Yến sinh năm 1987, tại Hải Phòng, đang sinh sống ở Hà Nội. Hiện bà là nghiên cứu viên chính tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng thời, bà cũng là thỉnh giảng tại 2 trường, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Học viện Khoa học và Công nghệ.

Về trình độ đào tạo, bà Yến tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành sư phạm Toán học từ năm 2008. 2 năm sau, bà tiếp tục được cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng tại ĐH Toulouse III, Pháp. Đến năm 26 tuổi, nữ ứng viên này tiếp tục được cấp bằng Tiến sĩ tại chính ngôi trường đã học thạc sĩ.

Hiện các hướng nghiên cứu của bà Lê Hải Yến là tối ưu ma trận, thuật toán giải bài toán chấp nhận tách, thuật toán giải bài toán cân bằng.

Bà đã nghiệm thu được 4 đề tài/chương trình nghiên cứu liên quan đến toán học với vai trò chủ nhiệm. Song song với đó, nữ ứng viên này đã có 15 bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế.