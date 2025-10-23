Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Maia Resort Ho Tram – Tâm điểm đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Maia Resort Ho Tram – Tâm điểm đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Trong bức tranh sôi động của BĐS nghỉ dưỡng, những dự án có giá trị thật, được đầu tư bài bản và vận hành chuyên nghiệp đang trở thành “điểm sáng” thu hút dòng vốn mới. Nổi bật trong số đó là Maia Resort Ho Tram, dự án thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram, do đội ngũ quốc tế phát triển và quản lý.

Nghỉ dưỡng đúng nghĩa – tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên

Theo chủ đầu tư, Maia Resort Ho Tram được phát triển với triết lý "nghỉ dưỡng phải là nghỉ ngơi thật sự", hướng đến việc tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng. Dự án mang đến hai dòng sản phẩm chính: căn hộ hướng biển thuộc Happy Tower và bộ sưu tập 36 villa cực kỳ giới hạn.

100% căn hộ tại Happy Tower có tầm nhìn trực diện biển, được thiết kế tối ưu không gian để đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp chủ nhân tận hưởng trọn vẹn không gian nghỉ dưỡng trong lành, đúng nghĩa "đưa thiên nhiên vào trong từng hơi thở".

Các villa được thiết kế hướng đến việc tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe toàn diện trong không gian riêng tư, ô tô vào tận nhà, hòa quyện giữa rừng xanh và biển xanh – hai yếu tố thiên nhiên hiếm có cùng hiện diện.

Maia Resort Ho Tram được Fusion – thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực resort wellness vận hành và quản lý. Với kinh nghiệm nhiều năm tại Việt Nam và khu vực, Fusion mang đến tiêu chuẩn dịch vụ đồng nhất mang đẳng cấp châu Âu, đảm bảo hiệu quả khai thác ổn định, giúp chủ sở hữu duy trì nguồn doanh thu vận hành bền vững.

Đầu tư tinh gọn – giá trị sinh lời bền vững

Thị trường hiện nay chứng kiến xu hướng đầu tư vào các sản phẩm "đa giá trị" – vừa nghỉ dưỡng, vừa sinh lời. Maia Resort Ho Tram được định vị trong phân khúc second home biển cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư. Dự án áp dụng chính sách thanh toán giãn đến năm 2029, cùng chính sách chia sẻ 40% doanh thu từ hoạt động cho thuê phòng cho chủ sở hữu.

Toàn bộ sản phẩm đều được bàn giao đầy đủ nội thất và thiết bị vận hành theo tiêu chuẩn Fusion Hotel Group. Theo các chuyên gia, mô hình này giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời đảm bảo tỷ suất lợi nhuận ổn định trong dài hạn.

Maia Resort Ho Tram – Tâm điểm đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Villa 3 phòng ngủ với thiết kế mở, bao quanh bởi mặt nước trong xanh của hồ bơi & hồ cảnh quan trước nhà

Đáng chú ý, Maia Resort Ho Tram còn là dự án thành phần mới nhất trong quần thể The Grand Ho Tram – một Las Vegas của Việt Nam quy tụ hàng loạt tiện ích vui chơi, giải trí & nghỉ dưỡng hiện hữu và sắp triển khai. Sự cộng hưởng này giúp Maia Resort Ho Tram hưởng lợi trực tiếp từ lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đến Hồ Tràm ngày càng tăng, đồng thời khẳng định tiềm năng khai thác bán phòng bền vững của khu vực.

Hồ Tràm cũng đang được đánh giá là tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng của phía Nam, nhờ lợi thế chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 90 phút di chuyển. Khu vực này được hưởng lợi trực tiếp từ loạt công trình hạ tầng đang hoàn thiện như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường ven biển Vũng Tàu – Bình Châu 78km và sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào vận hành cuối năm nay và đầu năm 2026, trước thời điểm bàn giao nhà của Maia Resort Ho Tram.

Khi các hạ tầng này hoàn thành, Hồ Tràm sẽ có khả năng kết nối nhanh với thị trường 20 triệu dân khu vực TP.HCM – Đông Nam Bộ – ĐBSCL, cùng khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế thông qua sân bay Long Thành (giai đoạn 1). Nhờ đó, các dự án tại khu vực này – trong đó có Maia Resort Ho Tram – được dự báo sẽ hưởng lợi kép: vừa từ nhu cầu du lịch tăng mạnh, vừa từ giá trị bất động sản gia tăng theo hạ tầng.

Maia Resort Ho Tram – Tâm điểm đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng - Ảnh 2.

Maia Resort Ho Tram - biểu tượng nghỉ dưỡng mới của tổ hợp The Grand Ho Tram

Maia Resort Ho Tram còn được sở hữu và phát triển bởi Lodgis Hospitality Holdings – liên doanh giữa quỹ đầu tư Mỹ Warburg Pincus và VinaCapital - và nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam VinaLiving. Sự tham gia của các thương hiệu lớn giúp đảm bảo năng lực tài chính, tính minh bạch và cam kết tiến độ của dự án – yếu tố được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm trong giai đoạn thị trường đang tái cân bằng.

