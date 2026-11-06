Mâm cơm nhà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Được gọi là "vua cà phê Việt", ông Đặng Lê Nguyên Vũ gắn bó nhiều năm với trang trại ở M'Drắk (Đắk Lắk), nơi có những ngôi nhà dựng ngay trong hang đá. Thế nhưng điều khiến khách đến thăm nhớ nhất lại là những thứ rất đỗi bình thường: củ khoai lang luộc, bát cháo gà, đĩa thịt heo và rau vườn.

Trang trại của ông rộng hàng trăm hecta, vốn là đồi trọc, đất xói mòn khi mưa và cứng như đá khi nắng, sau nhiều năm trồng lại rừng mới xanh mướt như hiện nay. Theo thông tin Trung Nguyên Legend đăng tải, thực phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày ở đây lấy từ chính trang trại theo mô hình tự cung tự cấp, gồm khoai lang, mít, rau củ, thịt gà và thịt heo nuôi tại chỗ. Một vị khách từng ở lại trang trại vài ngày kể rằng món được đãi gồm khoai lang luộc, thạch lá dứa, mít, cháo gà, thịt heo và các loại rau, tất cả đều tự trồng, tự chế biến.

Chính ông Vũ cũng rất tự hào về nguồn thực phẩm này. Một đoàn khách từng ngồi trong hang đá của ông năm 2020 kể ông khoe heo, gà, rau cỏ ông ăn đều do "các em nó nuôi, nó trồng". Vườn rau rộng vài nghìn mét vuông, được trồng sạch nên cây rau, lá rau không đẹp, không mượt. Dù vậy, bữa tối hôm đó của đoàn vẫn rất ngon miệng. Khi được hỏi có ăn chay không, ông lắc đầu và đáp là không kiêng cữ gì. Với ông, tiền nhiều không phải để ăn ngon miệng, no bụng, mà để kiến thiết đất nước, giúp thanh niên và những người có chí hướng.

Mâm cơm ở đây cũng thường là mâm cơm chung. Có lần, sau chặng xe khoảng 100 km từ sân bay vào trang trại, khách đến nơi đã thấy ông Vũ cùng 4–5 người khác chờ sẵn bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Sáng hôm sau, ông đưa khách đi tham quan trang trại, từ đàn heo lai giống heo dân tộc, đàn chó Phú Quốc đến một cây ổi giống rất xưa của Việt Nam, rồi pha cà phê cho khách. Một vị khách quen khác nhớ lại bữa cơm chiều hơn chục năm trước, sáng hôm sau cả nhóm lại ăn sáng, uống cà phê và nghe ông kể về khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường.

Khách đến trang trại thường nghỉ ở "Nhà trên đồi", ngôi nhà mái rơm nền rải đá, không có Wi-Fi. Ở cửa, nhân viên bày sẵn những đôi dép cao su đen đủ cỡ để khách thay trước khi vào. Một phía nhà là quầy bar dài với nhiều máy pha cà phê và các kệ sách. Đồ ăn nhẹ dành cho khách được ghi nhận gồm khoai lang, đậu luộc và trái cây.

Điều thú vị là chính chủ nhân lại không phải lúc nào cũng ngồi vào mâm. Trong một buổi trò chuyện với khách năm 2023 kéo dài hơn 3 giờ, ông Vũ không ăn uống gì, thậm chí không uống nước, chỉ có một ly cà phê đặc trước mặt. Đồ ăn được một nữ phục vụ mang vào "lặng lẽ vào, lặng lẽ ra", đến mức vị khách hôm ấy còn không rõ ông đã ăn cơm chiều chưa.

Cà phê mới là thứ ông dùng đều đặn nhất. Ông thường ngồi ở hàng hiên uống ít nhất 10 tách cà phê mỗi ngày, tính từ mốc 3 giờ sáng. Với một doanh nhân có khối tài sản lớn, bữa ăn ở trang trại của ông Vũ vô cùng gần gũi với bữa cơm nhà hơn là yến tiệc với củ khoai, bát cháo gà, đĩa thịt heo, rau trong vườn, và hơn hết là rất nhiều cà phê.

Nguồn tổng hợp từ Trung Nguyên Legend, Thanh Niên, Dân trí, Tạp chí Đẹp.