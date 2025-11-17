Màn cải tạo nhà đỉnh nóc khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc vỗ tay: Hồi sinh 4 cuộc đời

Bạn sẽ khó tin nổi chỉ với 28m², một căn nhà cũ 40 năm ở khu tập thể cũ tại Thiên Tân (Trung Quốc) lại đủ sức "ôm trọn" gia đình 4 người - 3 thế hệ có bà ngoại 80 tuổi, người mẹ đơn thân cô con gái Junjun và 1 người dì. Trước cải tạo, đây là không gian chật chội đến mức không có chỗ đặt chân, ánh sáng kém, tường gỗ ọp ẹp, đồ đạc chất thành núi và thậm chí không có nổi khu tắm tách biệt. Nhưng nhờ bàn tay của đội ngũ thiết kế trong một dự án cải tạo thiện nguyện, nơi ở này thực sự được tái sinh theo đúng nghĩa đen.

Hình ảnh ngôi nhà cũ kĩ, chật chội

Một góc ngôi nhà sau khi cải tạo

Căn nhà 40 năm lột xác: Từ bí bách, tồi tàn thành tổ ấm thực sự

Mục tiêu của nhóm thiết kế rất rõ ràng: Đảm bảo an toàn cho căn nhà đã xuống cấp, tạo đủ chỗ ngủ cho 4 người, bố trí khu học tập riêng cho bé và quan trọng nhất là tăng tối đa không gian lưu trữ.

Với chiều cao trần khoảng 3m, họ quyết định "đập hộp" không gian bằng cách xây tầng lửng, mở ra layout 2 tầng cực thông minh cho diện tích chỉ bằng một phòng khách chung cư.

Toàn bộ khu vực được bố trí lại bằng các mảng tủ âm tường lớn, giấu hết đồ đạc vào sau những cánh cửa phẳng tối giản. Không còn cảnh đồ đạc ngổn ngang, căn nhà nhìn như tăng thêm vài mét vuông chỉ nhờ sự gọn gàng.

Do diện tích hạn chế, cửa chính được đổi thành dạng mở ra ngoài để tiết kiệm không gian. Ngay sau cửa là khu bếp với 2 dãy bếp song song giúp rút ngắn mọi thao tác nấu nướng. Hệ cửa kính trượt trong suốt ẩn vào tường khi mở vừa giữ được độ thông thoáng vừa ngăn dầu mỡ khi cần.

Nếu trước cải tạo, gia đình phải tắm bằng chậu ngay trong bếp thì giờ đây họ đã có một phòng tắm đúng nghĩa. Khu tắm có tường sáng màu, lavabo treo, tủ gương chứa đồ và khu tắm kính tách biệt, tất cả đều gọn nhưng thoáng, sạch sẽ và đủ đầy.

Một mặt tường hành lang được xây thành tủ lưu trữ toàn khối. Không họa tiết, không chi tiết thừa, chỉ có những đường thẳng mạch lạc giúp không gian nhỏ trông dài và sáng hơn. Đây cũng là nơi chứa gần như toàn bộ đồ đạc của cả gia đình.

Tầng lửng chính là điểm nhấn của cuộc cải tạo. Tầng dưới dành cho mẹ và bà, tầng trên chia thành hai khu nhỏ gọn cho bé gái và người dì. Dù diện tích hạn chế nhưng mỗi khu đều có bàn nhỏ để đặt đồ cá nhân, đèn đọc sách và tủ âm dưới giường để cất chăn màn.

Bé gái còn được bố trí một góc học tập trên tầng lửng, với chiều cao được nâng lên đủ thoải mái ngồi học.

Cuối nhà là không gian sáng nhất nhờ cửa sổ lớn, được xem là phòng khách. Đây là nơi cả gia đình sinh hoạt chung như học bài, xem TV, ăn uống hay trò chuyện.

Kệ tủ liền kệ sách chạy dọc tường, kết hợp cùng thang nhỏ để lấy đồ ở tầng cao, nhìn vừa nghệ thuật vừa tiện dụng. Khu vực cạnh cửa sổ được làm thành băng ghế dài kiêm chỗ ngồi ăn uống, tiếp khách hoặc đơn giản là ngồi đón nắng.

Ánh sáng tự nhiên kết hợp hệ tủ gỗ sáng màu giúp không gian trở nên ấm áp, dễ chịu. Nếu không biết đến ngôi nhà cũ trước đó thì thật khó tin ngôi nhà này chỉ rộng 28m².

Nhìn lại hình ảnh trước - sau, không ai nghĩ căn nhà tồi tàn ngày rước có thể biến thành một tổ ấm đầy đủ và ấm cúng đến vậy. Từ một nơi tạm bợ, thiếu ánh sáng và thiếu cả sự riêng tư, giờ đây 4 người phụ nữ đã có một không gian sống đúng nghĩa, gọn gàng, an toàn, đúng như cách thành viên trong nhà xúc động nói: "Cuộc sống của chúng tôi đã được hồi sinh".

Nguồn: Baidu