Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng

26-10-2025 - 08:02 AM

Với tinh thần nhẹ nhàng, thư giãn, tại một chung cư ở Phạm Văn Đồng (Hà Nội), một tổ ấm nhỏ đã được tái sinh trong 40 ngày với chi phí 380 triệu đồng.

Căn hộ 87m² được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, ưu tiên cảm xúc và công năng. Không gian được mở rộng với ánh sáng tự nhiên, chất liệu gỗ tông sáng và ánh sáng vàng dịu, tạo cảm giác ấm áp và thư thái.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 1.

Phòng khách liên thông với bàn ăn, hướng ra khu vực cửa kính, tận dụng tối đa ánh sáng và cảnh quan cây xanh bên ngoài.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 2.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 3.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 4.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 5.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 6.

Phòng ngủ chính sử dụng bảng màu be và nâu, tạo cảm giác thư giãn, với gương nghệ thuật có hệ đèn led phía sau giúp tăng chiều sâu không gian.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 7.

Phòng làm việc kết hợp giường gấp âm tường, linh hoạt sử dụng khi cần thiết. Tuy nhỏ gọn nhưng vô cùng đầy đủ cho gia chủ thoải mái vừa làm việc vừa nghỉ ngơi.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 8.

Cải tạo căn hộ 87m² với chi phí 380 triệu đồng- Ảnh 9.

Mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều được chăm chút để mang lại cảm giác bình yên và dễ chịu cho gia chủ.

