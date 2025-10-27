Mãn nhãn với công nghệ thanh toán thời thượng của MB tại Ngày Thẻ Việt Nam

Ngày Thẻ Việt Nam là sự kiện thường niên quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, được tổ chức bởi Báo Tiền Phong và NAPAS, do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo nội dung.Với chủ đề "Một chạm – Vạn niềm tin", chương trình năm nay hướng đến thúc đẩy thói quen thanh toán chạm (thanh toán không tiếp xúc) trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Trong vai trò Nhà tài trợ Vàng, MB mang đến không gian trải nghiệm đậm dấu ấn công nghệ và phong cách sống mới, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan chỉ trong hai ngày sự kiện.

"Chạm" thời thượng với Tài khoản chạm MB - Thanh toán Apple Pay, Google Pay chỉ bằng tài khoản ngân hàng

Khẳng định vị thế doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu, MB gây ấn tượng với sản phẩm Tài khoản chạm - cho phép khách hàng liên kết trực tiếp tài khoản với ví Apple, Google mà không cần mở thẻ vật lý. Giải pháp này giúp mở rộng khả năng tiếp cận thanh toán chạm (contactless) hiện đại - mang đến trải nghiệm tận hưởng phong cách sống tiện nghi và năng động của người dùng trẻ.

MB mang đến công nghệ thanh toán chạm chỉ cần tài khoản

Bên cạnh Tài khoản chạm, ngân hàng còn mang đến loạt sản phẩm phong cách, cá tính chuẩn GenZ như vòng thanh toán thời trang MB Stellar, thẻ đa năng MB Hi Collection thiết kế theo phong cách bộ bài Tây, cung hoàng đạo, văn hóa Nhật Bản,...

Gian hàng vinh dự khi được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đến thăm và trải nghiệm gian hàng. Phó Thủ tướng đánh giá cao chất lượng gian hàng MB, đồng thời mong muốn ngân hàng tiếp tục có những sáng kiến giúp đời sống tài chính người dân thêm thuận tiện.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng lãnh đạo Bộ, Ban ngành thăm quan gian hàng MB

Trải nghiệm đột phá - Khám phá kho quà bất tận

Am hiểu tâm lý khách hàng trẻ, MB đã thiết kế riêng khu trải nghiệm sống động cùng danh sách quà tặng hấp dẫn. "Ngôi sao" của gian hàng là thử thách "Lốc xoáy MB voucher triệu deal", nơi MB biến "cơn lốc ưu đãi" thành hiện thực. Thử thách ghi nhận gần 1.600 lượt chơi, tạo xu hướng trên các kênh truyền thông trong ngày diễn ra sự kiện.

Lần đầu tiên, các bạn trẻ được trải nghiệm cơn lốc voucher ngoài đời thực

Các hoạt động khác như check-in camera 360, đố vui có thưởng, cùng gần 2000 phần quà độc quyền (túi xách, khăn yêu nước, mũ bảo hiểm, áo mưa cao cấp MB) tạo sức hút lớn tại sự kiện cũng như độ phủ truyền thông, tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu và khả năng kết nối khách hàng trẻ của MB.

Cặp bạn trẻ GenZ "bắt trend" với camera 360 của MB

Có thể nói, sự đón nhận của cộng đồng là minh chứng cho vị trí, vai trò của MB trong đời sống khách hàng, cũng như khẳng định sức hút của một ngân hàng Big 5 dẫn đầu ngành tài chính.

Không khí năng động, vui vẻ tràn ngập gian hàng MB

Khách hàng có thể đăng ký sở hữu thẻ MB ngay trên App MBBank hoặc đến Chi nhánh, Phòng giao dịch MB gần nhất để được tư vấn trực tiếp. Đồng thời, khách hàng có thể tìm hiểu thêm về thẻ MB tại: https://www.mbbank.com.vn/26/46/san-pham/dich-vu-the